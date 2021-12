Donjon de Naheulbeuk : L’heure du combat a sonné !

« Les Arènes de Kilukz » ouvrent leurs portes aujourd’hui aux aventuriers du Donjon

Le studio de développement Artefacts Studio et l’éditeur Dear Villagers (The Forgotten City, ScourgeBringer) sortent aujourd’hui Le Donjon de Naheulbeuk : L’Amulette du Désordre sur consoles new-gen. D’ores et déjà disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch, le jeu arrive aujourd’hui sur PS5 et Xbox Series X/S. Dans un même temps, le studio sort le second DLC de la saga phénomène « Les Arènes de Kilukz ». Dans cette nouvelle aventure notre joyeuse bande de bras-cassés est kidnappée et forcée de participer à une série de combats sauvages orchestrée par le sinistre Kilukz. Si nos héros préférés veulent survivre, ils devront bien s’équiper, monter en niveau et se battre pour sortir indemnes des Arènes !