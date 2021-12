Sauvez la planète grâce au Bundle World Land Trust

Le 3 décembre, Swanage, UK – En collaboration avec l’éditeur indépendant Future Friends Games, le projet Plant Based Gaming lance aujourd’hui le « World Land Trust Bundle » sur itch.io. Le pack sera disponible à partir de 15:00 GMT / 16:00 CET / 7:00 PST aujourd’hui jusqu’au 10 décembre, afin de couvrir la Journée de la Conservation de la Faune et de la Flore Sauvages le 4 décembre. Il contient plus de 60 jeux indépendants dont Mutazione, Coffee Talk, Hidden Folks, Wide Ocean Big Jacket, Cloud Gardens et Old Man’s Journey, pour une valeur totale de plus de 450$ (environ 400€).

Le bundle sera disponible pour un minimum de 4,99$ (environ 4,40€), dans le but de collecter des fonds pour le World Land Trust (WLT). Le World Land Trust est une organisation caritative internationale qui œuvre à la protection, acre par acre, des habitats les plus importants sur le plan biologique et les plus menacés au monde, grâce à un réseau de partenaires locaux de conservation. Grâce à la générosité de tous les développeurs impliqués, 100% des recettes seront reversées à l’organisation caritative.

Les ventes du bundle seront versées au Fond d’action de WLT, qui leur donnent les moyens de réagir rapidement à chaque fois qu’une action de conservation urgente est nécessaire. Parmi les parrains de l’association figurent Sir David Attenborough, Steve Backshall MBE et Chris Packham CBE.

“Un grand merci à tous les développeurs de jeux qui se sont manifestés pour nous soutenir dans la création de ce bundle, leur générosité et leur volonté de s’impliquer nous ont fait chaud au cœur », a déclaré Kris Wingfield-Bennett, fondateur de Plant Based Gaming. « Avec 100% des recettes allant directement au Fond d’action du World Land Trust, toutes les personnes impliquées jouent un rôle important dans la sauvegarde de notre planète. Il ne reste plus qu’à faire un don <3 « .

À propos du World Land Trust

World Land Trust (WLT) est une organisation caritative internationale de conservation qui protège les habitats les plus importants et les plus menacés du monde sur le plan biologique. Grâce à un réseau d’organisations partenaires locales dans le monde entier, qui suscitent le soutien et l’engagement de leurs communautés locales, WLT finance la création et l’expansion de réserves biologiques afin d’offrir une protection permanente à la faune et à la flore et, ce faisant, de bloquer le carbone et de lutter contre le changement climatique. WLT sauve des terres pour sauver des espèces depuis plus de 30 ans, et aujourd’hui notre travail de protection des habitats forestiers tropicaux existants est plus important que jamais pour sauver ce qui reste de ces écosystèmes vitaux. https://www.worldlandtrust.org/who-we-are-2/

À propos de Future Friends Games

Future Friends a été fondée en 2017 avec une mission simple : aider les jeux indé à obtenir l’amour qu’ils méritent. Bien qu’initialement axée sur les relations publiques, la société s’est maintenant lancée dans l’édition, avec leurs premières sorties Omno & Exo One disponibles dès maintenant sur PC et consoles, ainsi que Festival Tycoon actuellement en accès anticipé Steam.