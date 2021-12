Le premier trailer de gameplay officiel de Star Wars : Hunters disponible sur Nintendo Switch en 2022

Le jeu d’action compétitif en équipe attendu par de nombreux fans est maintenant disponible en soft launch sur mobile sur certains marchés

SAN FRANCISCO – 6 décembre 2021 – Aujourd’hui, Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), leader mondial du divertissement interactif, et Lucasfilm Games présentent leur premier trailer de gameplay de leur prochain jeu de combat en arène compétitif, Star Wars: Hunters. Son lancement se fera sur Nintendo Switch et appareils mobiles en 2022, en attendant, le jeu est entré en période de soft launch sur Google Play pour les appareils Android sur certains marchés et sera disponible en soft launch également sur l’App Store au début de l’année prochaine.

La bande-annonce d’aujourd’hui présente une sélection d’arènes de compétition ainsi que le roster varié des chasseurs prêts à s’affronter pour la gloire au sein du complexe sportif de Vespaara. L’arène devient rapidement une scène de bataille épique où les affrontements en 4 par 4 font rage. La vidéo met en valeur le style de combat unique de chaque combattant : l’expertise de Rieve et J-3DI dans le maniement du sabre laser, la précision au blaster Deadeye de Zaina et Sentinel, l’arsenal d’armes de chasseurs de primes d’Imara Vex, la force brute de Grozz, la technologie astucieuse du droideka Slingshot et pour finir l’utilisation ingénieuse des restes récupérés par Utooni.

“Le gameplay présenté aujourd’hui donne aux joueurs un premier aperçu des Chasseurs en action et met en scène huit des personnages hauts en couleurs qui seront disponibles au lancement », déclare Bernard Kim, President of Publishing chez Zynga. « Nos équipes chez NaturalMotion et Boss Alien sont ravies que les fans puissent bientôt entrer dans la mêlée l’année prochaine pour concourir pour la gloire galactique au sein de l’arène. »

Se déroulant après la chute de l’Empire Galactique, Star Wars : Hunters connectera les joueurs en temps réel pour combattre par équipe de 4 dans des arènes inspirées des lieux emblématiques de la saga Star Wars. Les joueurs s’affronteront en tant que chasseurs de primes audacieux, héros de la rébellion et résistants de l’empire déchu dans un jeu d’action qui les plongera dans des combats Star Wars rapides et visuellement époustouflants. Lors de son lancement prochain en 2022, Star Wars: Hunters sera disponible en téléchargement gratuit sur Nintendo Switch, sur l’App Store et sur Google Play et prendra en charge le cross-play sur toutes ces plateformes. Star Wars: Hunters ne nécessite pas d’abonnement Nintendo Switch Online pour télécharger le jeu et jouer.

Les joueurs peuvent se préinscrire dès maintenant pour atteindre de nouveaux jalons et débloquer du contenu exclusif in-game lors du lancement de Star Wars: Hunters en visitant www.swhunters.com. De nouvelles informations et contextes sur les huit combattants et les trois champs de bataille de l’arène présentés dans la bande-annonce sont désormais également disponibles sur le site.