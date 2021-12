Pour les Fêtes de fin d’année il y en a pour tous les joueurs avec Nintendo

WarioWare: Get It Together!

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Quelles que soient vos envies, la gamme Nintendo Switch propose de nombreuses façons de s’amuser seul ou à plusieurs.

6 décembre 2021 – Avec plusieurs milliers de jeux disponibles, la gamme Nintendo Switch (Nintendo Switch – Modèle OLED, Nintendo Switch, et Nintendo Switch Lite), propose un catalogue varié dont profiter à la maison comme en déplacement. Ainsi, jouer dans le train à 4 à Mario Party Superstars en mode sur table, explorer la région de Sinnoh dans Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante en mode portable ou profiter de Metroid Dread sur sa TV, sont quelques-unes des dernières expériences qui vous attendent en cette fin d’année sur Nintendo Switch.

La gamme Nintendo Switch :

La Nintendo Switch – Modèle OLED : disponible depuis le 8 octobre 2021 ce nouveau modèle améliore l’expérience de jeu. La console est dotée d’un grand écran OLED de 7 pouces aux couleurs intenses et aux contrastes élevés, d’un support amovible pour offrir de nombreux angles de vue en mode sur table, de hauts parleurs améliorés, de 64 go de mémoire interne ainsi que d’une station d’accueil comprenant un port Ethernet.

La Nintendo Switch : La Nintendo Switch offre trois modes d’utilisation différents : un mode TV qui permet de jouer sur grand écran en plaçant la console dans sa station d’accueil, un mode sur table qui permet de poser l’écran de la console n’importe où pour jouer seul ou en coopération en partageant les manettes Joy-Con, et un mode portable. Elle est idéale pour les joueurs désirant jouer où et quand ils le souhaitent : ils peuvent commencer une partie sur grand écran dans le salon, et la continuer lors d’un voyage en train en mode portable.

La Nintendo Switch Lite : Plus petite et plus légère que la Nintendo Switch, la Nintendo Switch Lite est une console pensée pour jouer aux jeux Nintendo Switch en mode portable. Cette console est disponible cinq coloris différents : jaune, gris, turquoise, corail et bleue. Idéale pour les plus nomades, la Nintendo Switch Lite permet de découvrir tous les jeux du catalogue Nintendo Switch jouables en mode portable.

JOUER ENSEMBLE

Mario Party Superstars : Mario Party a fait son retour le 29 octobre dans Mario Party Superstars avec cinq plateaux classiques tirés des jeux Mario Party sur Nintendo 64 ! Faites la course sur le Gâteau d’anniversaire de Peach et son magnifique glaçage floral du tout premier jeu Mario Party, et tentez d’obtenir un maximum d’étoiles (tout en mettant des bâtons dans les roues de vos adversaires), ou faites votre possible pour ne pas perdre toutes vos pièces dans la Station spatiale lorsque le compte à rebours du rayon de pièces de Bowser tombe à zéro. Avec 100 mini-jeux iconique, Mario Party Superstars est un jeu riche en rebondissements, alors restez vigilants ! De plus, tous les modes de jeu sont maintenant compatibles avec le jeu en ligne !

WarioWare : Get It Together ! : Cette fois, les joueurs doivent aider Wario et toute sa bande à sortir d’un monde entier de mini-jeux. Pour la première fois dans l’histoire de la série, vous pourrez incarner des personnages différents issus de l’univers de WarioWare, et ce dans une multitude de modes : le Mode Histoire, les Mode Variés – constitués de 10 modes ultrarapides pour un à quatre joueurs – et les défis en ligne. Partagez un Joy-Con avec un ami, utilisez votre propre console Nintendo Switch en mode multi-joueurs local sans fil* pour vous attaquer ensemble au Mode Histoire, ou décidez de déchaîner une joyeuse pagaille dans les bien nommés Modes Variés.

51 Worldwide Games : Et si 51 jeux venus de toute la planète étaient contenus dans une seule carte de jeu que vous pourriez emporter partout ? C’est ce que propose 51 Worldwide Games disponible sur Nintendo Switch. Affrontez vos amis ou vos proches au coin du feu lors de longues parties de classiques comme les échecs, le mahjong ou les fléchettes et apprenez à jouer à de nombreux jeux passionnants grâce aux didacticiels inclus.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury : Rejoignez Mario, Luigi, Peach et Toad, et partez à l’aventure pour sauver le royaume des Libellas dans Super Mario 3D World + Bowser’s Fury sur Nintendo Switch ! En solo ou avec jusqu’à trois autres joueurs, allez sauver la Princesse Libella et ses sujets dans cette version améliorée de Super Mario 3D World.

Ensuite, en solo ou avec un ami, vous pouvez aider Bowser Jr. à faire retrouver à son Papounet son état normal dans une toute nouvelle aventure bonus : Bowser’s Fury.

VIVRE DES AVENTURES

Metroid Dread : Samus Aran est de retour dans une aventure en 2D qui mettra vos nerfs à dure épreuve. Partez à la découverte de la mystérieuse planète ZDR à la recherche de la vérité tout en vous dotant des nouvelles armes et capacités. Les E.M.M.I. ces robots de devenus hostiles ne vous laisseront pas le droit à l’erreur tout au long de votre aventure composé d’action et d’exploration.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD: Fendez les cieux et découvrez les origines de l’épée de légende dans The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, une aventure optimisée pour la Nintendo Switch qui propose des commandes par mouvements encore plus fluides ainsi que pour la première fois, des commandes aux boutons uniquement ainsi que diverses améliorations de confort.

MONSTER HUNTER RISE : Partez en chasse où vous voulez, quand vous voulez, avec MONSTER HUNTER RISE sur Nintendo Switch ! Explorez librement de somptueux paysages inspirés du Japon d’antan, chassez de terrifiants monstres en solo ou avec vos amis et utilisez votre butin pour fabriquer de nouvelles armes et armures dans cet action-RPG d’envergure. Tous les chasseurs savent que rien n’est plus efficace que le travail d’équipe quand il s’agit de faire face à une créature colossale. Et sur Nintendo Switch, il n’a jamais été aussi simple de former un groupe !

JOUER À POKÉMON :

Pokémon Diamant Etincelant et Pokémon Perle Scintillante: Les aventures de Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante se déroulent dans la région de Sinnoh. Découvrez les nombreux lieux qu’elle abrite au cours de votre périple pour devenir le nouveau Maître ou la nouvelle Maîtresse de la Ligue Pokémon. Les jeux originaux sortis initialement sur Nintendo DS ont été retranscrits avec soin et fidélité, aussi bien dans leur scénario que dans l’échelle des routes et villes qui composent leur environnement. Ceux et celles ayant connu Pokémon Diamant et Pokémon Perle pourront revisiter des lieux familiers et revivre des scènes connues. Quant à ceux et celles qui s’apprêtent à découvrir Sinnoh pour la première fois, de nombreuses surprises et nouvelles rencontres les attendent. Une édition regroupant les deux jeux est également disponible de façon limitée.

New Pokémon Snap : Devenez photographe Pokémon dans New Pokémon Snap sur Nintendo Switch. Embarquez pour un safari à travers les déserts brûlants et les jungles luxuriantes de Lentis et photographiez plus de 200 espèces de Pokémon sauvages dans leur habitat naturel avec ce nouvel épisode inspiré du classique sur Nintendo 64. Voyagez à bord du NEO-ONE, un véhicule qui se pilote tout seul pour vous permettre de vous concentrer sur les photos ! Traversez de riches écosystèmes lorsque le soleil est au zénith comme au beau milieu de la nuit pour observer les comportements uniques des Pokémon et peut-être même capturer un instant hors du commun.

PRENDRE SOIN DE SOI EN S’AMUSANT

Cérébrale Académie : batailles de méninges : Qui a le plus gros cerveau de la famille ? Faites chauffer votre matière grise et découvrez-le dans Cérébrale Académie : bataille de méninges sur Nintendo Switch. Remuez-vous les méninges avec cinq catégories de défis : identification, mémoire, analyse, maths et perception. Maîtrisez chacune de ces catégories pour renforcer votre score cérébrale ! Jouez à quatre en simultané ou affrontez des adversaires du monde entier dans des batailles fantômes* qui ne nécessitent pas d’être connectés en même temps. Cérébrale Académie : batailles de méninges est déjà disponible sur Nintendo Switch.

Ring Fit Adventure : Et si faire du sport chez soi était amusant ? Avec Ring Fit Adventure, utilisez l’anneau Ring-Con et la sangle de jambes pour réaliser de nombreuses techniques de fitness et avancer dans l’aventure. Squats, courses et même poses de Yoga à vous de choisir vos techniques pour battre les ennemis et vaincre le boss. Garder la motivation pour sauver le monde, c’est la promesse de Ring Fit Aventure sur Nintendo Switch.

L’atelier du jeu vidéo : Avez-vous déjà rêvé de créer un jeu de plateformes en 3D, un jeu de course effréné ou encore un jeu de tir à défilement horizontal ? Donnez vie à vos idées avec L’atelier du jeu vidéo sur Nintendo Switch, une manière amusante d’apprendre à créer vos propres jeux. Apprenez pas-à-pas les bases de la programmation tout en vous amusant puis utilisez vos connaissances pour créer vos propres jeux et les partager avec le reste du monde !

DÉCOUVRIR LES CLASSIQUES

Animal Crossing : New Horizons : dans ce jeu phénomène, quittez tout pour vivre sur votre propre île déserte. Décoration de votre maison, aménagement de l’île… à vous de créer un petit paradis qui vous ressemble et qui plaira à vos voisins animaux. Que vous soyez plutôt pêche, jardinage ou tout simplement balade en bord de mer, les activités sont infinies sur votre île ! Il est également possible de partager une île entre plusieurs joueurs d’un même foyer et de visiter les îles de vos amis*. De plus, la mise à jour gratuite 2.0 disponible le 5 novembre vient ajouter une foule de nouvelles possibilités et de nombreuses heures de jeu au contenu du titre.

Mario Kart 8 Deluxe : Découvrez le plus grand Mario Kart jamais créé et jouez-y où vous voulez, quand vous voulez : Mario Kart 8 Deluxe, uniquement sur Nintendo Switch. Faites la course sur terre, sous l’eau, dans les airs et même sur les murs et les plafonds à travers 48 circuits pleins de surprises dont des circuits inspirés de The Legend of Zelda ou Animal Crossing..

The Legend of Zelda : Breath of the Wild : Plongez dans un monde de découverte, d’exploration et d’aventure dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild, un jeu qui a bouleversé la série. Explorez les paysages d’Hyrule de la manière qui vous convient. Escaladez des tours et montagnes à la recherche de nouvelles destinations et utilisez une mystérieuse tablette appelée « tablette sheikah » pour voir une carte d’Hyrule qui permet de repérer des points d’intérêt. Une aventure unique.

JOUER RETROGAMING :

Game & Watch: The Legend of Zelda : Revivez trois aventures classiques de la série sous un jour nouveau grâce à cette console portable. Avec son look rétro, ses atours légendaires et le pouvoir de sauver Hyrule, la console Game & Watch: The Legend of Zelda est un véritable hommage aux 35 ans de la série The Legend of Zelda. Elle permet de jouer à The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link et The Legend of Zelda: Link’s Awakening.