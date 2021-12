17 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch ou repoussés

On commence aujourd’hui avec Aspire: Ina’s Tale qui arrivera le 17 décembre pour €12.99.Ina était piégée dans la Tour, prisonnière d’un sommeil perpétuel peuplé de rêves. Soudain, à son insu, elle se réveille. Ina doit désormais explorer les innombrables recoins de la Tour pour trouver une issue et une raison à son emprisonnement. Chemin faisant, elle sera amenée à traverser de merveilleux environnements, à croiser des personnages énigmatiques, à résoudre des énigmes intuitives et à venir à bout de séquences de plateforme, pour se rapprocher d’un objectif qui l’éloigne toujours plus de l’innocence. Car cette histoire ne traite pas de son sauvetage. Elle traite de l’infini potentiel que s’est découvert la jeune fille.

Aniplex, en collaboration avec le studio de portage iMel, a annoncé que les romans visuels ATRI : My Dear Moments et Adabana Odd Tales vont sortir sur Nintendo Switch. Tous deux sont attendus le 16 décembre.

Lacuna sortira sur Nintendo Switch le 28 décembre pour 19,99€.

Une autre cigarette tombe dans l’abîme. Le soleil se lève petit à petit, scintillant sur l’étendue de bâtiments. J’observe les étoiles une dernière fois avant qu’elles ne disparaissent. Elles ne donnent aucun conseil. Elles n’en ont rien à… Je dois prendre cette décision moi-même, et vite. Le problème, c’est que je ne sais pas comment. Je n’ai jamais été capable de comprendre pourquoi je fais ce que je fais. Pas vraiment. Plus le temps de penser. Je dois partir.

A Year of Springs sortira le 10 décembre pour 4,99€.

Découvrez les histoires de Haru, Erika et Manami dans A YEAR OF SPRINGS, une trilogie de visual novels sur trois amies en proie à des questionnements sur l’amour, la complicité et le désir d’intégration. Dans ONE NIGHT, HOT SPRINGS, vous vous rendez aux sources thermales avec Haru, une jeune femme transgenre qui souhaite s’y amuser comme tout le monde sans s’attirer d’ennuis. Dans LAST DAY OF SPRING, le temps d’une semaine, vous incarnez Erika, une ex-petite écervelée bien intentionnée qui se retrouve confrontée à différents problèmes en tentant d’organiser une journée au spa pour Haru. Dans SPRING LEAVES NO FLOWERS, vous aidez Manami, étudiante à l’université, à réfléchir à ce que l’amitié et l’amour représentent pour elle alors qu’elle passe une journée avec Haru, Erika et son petit ami.

L’éditeur Kadokawa et le développeur 24Frame ont annoncé que le roguelike d’action en 3D top-down Metal Dogs arrivera sur Switch au Japon le 8 avril 2022. En outre, ils ont également annoncé que des éditions numériques et physiques du jeu seront disponibles, y compris une édition spéciale « Woof-Woof-Woof Duffle Edition » qui comprend un sac de sport physique et des CD contenant la bande-son du jeu.

NeuroNet est une aventure axée sur une histoire inspirée par Reigns où le sort d’une ville cyberpunk dépend de vos décisions. En tant que nouvelle IA, créée pour gérer Catena, vous façonnerez l’avenir de la ville et de ses habitants. Mais où vos choix les mèneront-ils, vers la prospérité ou la ruine. Le jeu sortira l’année prochaine sur Nintendo Switch.

Jouez le rôle d’une IA expérimentale Vous êtes une IA nouvellement créée, conçue pour gérer la ville de Catena. Alors que vous répondez aux exigences de la population, vous devrez faire face au défi d’équilibrer leurs besoins avec votre propre boussole morale. Comment déciderez-vous qui aider lorsque chaque choix que vous faites se répercute dans toute la ville ? Choisissez judicieusement : vos décisions auront un impact sur l’issue de l’histoire et l’avenir de Catena. Rencontrez De Nouveaux Personnages Au fur et à mesure que votre influence se répand dans la ville, vous connaîtrez de nouveaux personnages qui ont besoin de votre aide. Au fur et à mesure que vous les rencontrez et connaissez leurs motivations et leurs croyances, vous devrez décider dans quelle direction les guider. Vos choix ont le pouvoir de modifier le cours de leur vie, pour le meilleur ou pour le pire. Observez les résultats Visualisez l’impact de vos actions avec des rapports à l’échelle de toute la ville qui détaillent non seulement vos choix, mais aussi l’évolution de la ville en fonction de vos décisions. Les habitants de la ville changeront d’avis à votre égard : allez-vous faire une différence dans leur vie, ou tout va s’effondrer ? Façonnez l’histoire La frontière entre le bien et le mal s’estompera au fur et à mesure que vous prenez des décisions qui sont mises à l’épreuve d’un torrent d’exigences. Pourrez-vous convaincre ceux qui vous considèrent comme une menace, ou choisirez-vous de les combattre ? Qui servez-vous vraiment : les citoyens qui dépendent de vous, ou les personnes qui vous ont construit ? Façonnez l’histoire avec vos décisions et découvrez la vérité.

Funky Can Creative a annoncé PopSlinger, un vibrant jeu de tir musical inspiré des anime des années 90. Le jeu sera disponible sur Switch le 26 janvier 2022.

Précédemment annoncé pour une sortie en décembre 2021, Castle of Shikigami 2 a été reporté à 2022 sur Switch, selon l’éditeur Degica Games et les développeurs Alfa System et Cosmo Machia.

Card Shark, un jeu d’aventure qui avait été annoncé pour la première fois sur Switch en août 2020, a été retardé. L’éditeur Devolver Digital et le développeur Nerial ont confirmé que le projet s’est décalé à 2022. Le jeu était initialement attendu pour la fin de l’année 2021.

Card Shark est un jeu d’aventure où se mêlent intrigues, ruses et autres délicieuses tricheries. « Nos adversaires ce soir ? Une bande de fripouilles et de scélérats sans scrupules. La rumeur prétend que leur fortune est sans limites. Si nous appliquons les subterfuges que vous avez appris à la lettre, alors la victoire est d’ores et déjà acquise. » – Comte de Saint-Germain

APPRENEZ ET MAÎTRISEZ DE NOUVEAUX STRATAGÈMES Trompez les gens de la France du XVIIIe siècle. Entraînez-vous à tricher en marquant vos cartes, en exécutant des faux mélanges, des fausses coupes, des échanges de jeux et bien plus encore ! Utilisez vos gains mal acquis pour financer votre accession au monde très fermé des tables où l’on joue gros.

DÉCOUVREZ UNE CONSPIRATION … qui vous fera passer des cercles de jeu locaux à la table du roi. Un conseil, cependant : ne vous faites pas attraper. Vos camarades de jeu n’apprécient guère les tricheurs… »

TRAVERSEZ LA FRANCE DU XVIIIE SIÈCLE Explorez les petites villes, les manoirs isolés et les luxueux salons imaginés par l’équipe de Nerial (Reigns) et le créateur de jeux Arnaud De Bock (Pikuniku). Plongez-vous dans l’univers artistique raffiné de Nicolai Troshinsky, et laissez-vous accompagner par la bande originale d’Andrea Boccadoro, interprétée par un orchestre.

Firegirl : Hack ‘n Splash Rescue, qui venait de se voir attribuer une date de sortie en décembre sur Switch début octobre, est désormais retardé. Thunderful Publishing et le développeur Dejima ont confirmé que le jeu de pompier indé roguelite était reculé sur toutes les consoles, y compris sur Switch. Il sera désormais lancé en 2022.

Endossez le rôle d’une jeune pompière au début de sa carrière. Armée de sa hache et d’une lance à incendie à haute pression qui lui sert aussi de propulseur, Firegirl répond aux appels d’urgence à travers la ville. Pourra-t-elle sauver tous les civils piégés dans chaque incendie ? Pourra-t-elle découvrir la vérité derrière les attaques de monstres enflammés qui submergent la ville ? Découvrez-le dans un mystère qui s’étend jusqu’aux sommets les plus haut placés… Quand Firegirl arrive dans un incendie, elle n’a que quelques minutes pour sauver tous les civils piégés dans les flammes ! Éteignez les monstres incandescents, frayez-vous un chemin à coups de hache à travers les obstacles, utilisez votre lance à incendie pour voler à travers les environnements et atteindre des survivants piégés dans des endroits normalement inatteignables. Intervenez dans de nouveaux incendies générés de manière procédurale dans des forêts, des hôtels somptueux, des trains et des immeubles. Retournez à la caserne entre chaque mission pour améliorer votre équipement et recruter de nouveaux pompiers. Toute aide sera la bienvenue pour mener à bien vos prochaines missions!

Clouded Leopard Entertainment et Kadokawa Games ont annoncé un retard pour Demon Gaze Extra en Occident. Le RPG de donjon sortira désormais le 6 janvier 2022. Auparavant, il était prévu pour le 9 décembre 2021. Demon Gaze Extra est déjà disponible sur Switch au Japon. Le jeu a été mis à disposition le 2 septembre.

Hooded Horse a annoncé qu’elle avait récupéré The Way of Wrath pour l’édition, et qu’elle allait mettre le titre sur Nintendo Switch. La sortie est prévue pour 2022. The Way of Wrath est un RPG se déroulant au début de l’âge de bronze, développé par Animmal.

Memories of East Coast sortira le 10 décembre sur Nintendo Switch, via la boutique en ligne de la console hybride, pour 4,99€.

Memories of East CoastImprégnez-vous des émotions douces-amères du personnage de Sam alors qu’il entreprend un voyage méditatif dans un lieu où il n’est pas retourné depuis quinze ans, et où un spectre de son passé surgit de manière inattendue en l’obligeant à affronter des vérités enfouies. Des illustrations dessinées à la main et une bande-son lo-fi choisie avec soin vous accompagnent tout au long de ce récit qui explore des souvenirs à la fois tendres et douloureux. Mêlant sincérité et psychologie, Memories of East Coast invite les joueurs à poser un nouveau regard sur la mort, le chagrin et la maladie, en superposant des thèmes complexes pour une immersion totale sans la moindre illustration de personnages. Il s’agit d’un voyage intérieur empreint de nostalgie.

The Letter: A Horror Visual Novel sortira lui le 15 décembre pour 19,99€.

Victimes d’une terrible malédiction, sept personnages découvrent que la véritable menace ne vient pas des ombres, mais de leur propre cœur et de leur propre esprit. The Letter: A Horror Visual Novel est un jeu interactif inspiré des classiques du cinéma d’horreur asiatique. Présenté sous forme de récit immersif et ramifié, il permet aux joueurs d’incarner tour à tour sept personnages qui se retrouvent empêtrés dans un mystère qui tourmente le manoir Ermengarde depuis des siècles. Le déroulement de l’histoire dépendra des choix que vous ferez. Sauverez-vous ou non une relation sur le point de se briser ? Prendrez-vous le risque de sauver un personnage malgré les conséquences possibles pour vous, ou le laisserez-vous mourir dans d’horribles circonstances ? Au-delà du thème de l’horreur sur lequel repose The Letter: A Horror Visual Novel, l’accent est mis sur l’évolution des personnages et l’interaction. Le sort de chacun d’eux est entre vos mains.

L’éditeur eastasiasoft et le développeur Renegade Sector Games ont fixé une date de sortie pour Breakneck City, leur prochain jeu de beat’em up 3D old-school. Il a été annoncé que le titre arrivera le 5 janvier 2022.

Afterimage sortira en 2022 sur l’eShop de la Nintendo Switch.

Explorez d’extraordinaires paysages ainsi que les ruines d’une ancienne métropole. Rencontrez durant votre périple des créatures gigantesques et d’adorables esprits vagabonds. L’aventure palpitante de ce merveilleux monde en 2D dessiné à la main n’attend que vous ! Explorez le monde mystique d’Engardin Une des divinités suprêmes créa ce vaste monde appelé Engardin, qui foisonne de merveilles naturelles : des volcans gigantesques, des canyons escarpés, des mers profondes et une tour qui s’élance dans les nuages… Au cours de votre périple, vous rencontrerez des créatures fantastiques : des bêtes géantes errant dans le feu et des esprits rôdant dans les profondeurs de labyrinthes complexes… Faites connaissance avec vos nouveaux amis, découvrez leur passé et leurs intentions. Engardin regorge de secrets mystérieux. Partez à l’aventure et explorez sans peur là où bon vous semble. Découvrez les histoires qui relient les zones entre elles, percez les mystères d’un passé trouble et dévoilez la vérité sur le monde que vous parcourez. Combattez des ennemis féroces Engardin n’est pas seulement rempli de beauté, il est aussi rongé par de nombreuses menaces. Les corrompus attendent leur proie et d’anciens pièges mortels sont prêts à tuer les imprudents. Empoignez votre arme et préparez-vous au combat ! Chaque zone présente des ennemis et des mécanismes de jeu complètement différents. De nombreux boss uniques mettront également vos compétences à l’épreuve à travers le monde. La chance sourit aux audacieux avec des centaines de coffres et de nombreuses capacités prêtes à être débloquées pour vous aider dans vos aventures. Développez votre propre style de combat ! Un choix d’armes varié avec des attaques spéciales et un arbre de talents offrant un large panel d’améliorations vous aideront à progresser dans cet action-RPG au rythme effréné. Devenez le plus grand combattant à avoir foulé les terres d’Engardin ! Découvrez un monde magnifique dessiné à la main Afterimage est un monde Metroidvania traditionnel qui vous offrira de splendides arrière-plans dessinés à la main par nos artistes passionnés ainsi que d’incroyables effets visuels.