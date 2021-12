Life Is Strange: True Colors est maintenant disponible au format numérique sur Nintendo Switch

Life is Strange: True Colors

L’histoire d’Alex Chen, saluée par la critique, est disponible dès maintenant pour jouer partout

Paris, le 7 décembre 2021 – SQUARE ENIX, Ltd. a publié aujourd’hui LIFE IS STRANGE: TRUE COLORS™, le dernier volet en date de la franchise saluée par la critique Life is Strange, au format numérique sur Nintendo Switch. Le jeu sera également disponible au format physique le 25 février 2022.

L’édition pour Nintendo Switch de LIFE IS STRANGE: TRUE COLORS a été optimisée pour la plateforme et propose des graphismes et des performances améliorées permettant aux joueurs de se plonger complètement dans cette énigme surnaturelle récemment couronnée du Golden Joystick Award du meilleur scénario dans un jeu.

Dans cette aventure narrative récompensée, les joueurs incarnent Alex Chen, une jeune femme douée d’un pouvoir secret qui lui permet d’absorber et de manipuler les émotions fortes des autres. Lorsque son frère meurt lors d’un prétendu accident, Alex doit accepter son pouvoir pour découvrir la vérité… et révéler les sombres secrets enfouis dans la ville.

LIFE IS STRANGE: TRUE COLORS a également été sélectionné dans les catégories Meilleure interprétation, Meilleur scénario et Jeu à impact par un jury composé d’organismes de presse spécialisés dans le jeu vidéo à l’occasion des Game Awards. Les lauréats seront annoncés au cours de la cérémonie en direct et en streaming dans la nuit du 9 au 10 décembre.