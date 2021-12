Art of Balance est le prochain jeu gratuit du Nintendo Switch Online

Comme vous le savez peut-être, Nintendo a un programme d’essai dans lequel ils offrent des téléchargements de jeux complets pour une durée limitée.

Les joueurs abonnés au Nintendo Switch Online vont découvrir Art of Balance dès le 14 décembre jusqu’au 20 décembre ! Comme à chaque fois, cet essai est gratuit et le jeu est jouable dans son intégralité sur la période de l’offre. Les progrès réalisés dans Art of Balance peuvent être transférés vers la version complète. Il est probable qu’une promotion aura aussi lieu pour le jeu prochainement sur l’eShop.

Un des meilleurs casse-tête basés sur la physique est enfin disponible sur Nintendo Switch : Art of Balance.

Les casse-tête doivent être addictifs. C’est pourquoi le jeu compte 200 niveaux qui mettent au défi non seulement vos talents, mais également votre imagination. Avec ses commandes précises, Art of Balance est simple à prendre en main et difficile à lâcher.

L’objectif paraît simple au début : formez une pile équilibrée, à partir de toutes les pièces données… mais les défis à relever seront nombreux. Certaines pièces se brisent sous le poids, tandis que d’autres peuvent inverser la pesanteur et retourner littéralement la pile. Mais avec de l’entraînement, de l’expérience et un peu de chance, vous maîtriserez rapidement même les défis les plus complexes.

Proposant 5 modes de jeu uniques, un mode en ligne et un mode local sur écran partagé, Art of Balance est le test ultime pour les maîtres ès casse-tête en devenir. Trois joueurs supplémentaires peuvent rejoindre le jeu à tout moment et vous aider à résoudre les casse-tête.

Grâce à sa bande-son lounge relaxante et 8 superbes environnements, Art of Balance est idéal pour se détendre en solo ou entre amis. Jouez chez vous ou en déplacement, et défiez d’autres joueurs sur leur Nintendo Switch.

Caractéristiques :