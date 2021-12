Boostez les PokéStops pour recevoir de meilleures récompenses et créer de nouvelles expériences de RA

Dresseuses, Dresseurs,

Nous sommes ravis d’annoncer la fonctionnalité PokéStops boostés, qui permettra d’utiliser les [tâches de cartographie RA introduites l’année dernière] (https://pokemongolive.com/post/armapping-researchtask). Bientôt, vous pourrez travailler avec vos Amis Dresseurs pour compléter les tâches de cartographie RA et créer de nouvelles expériences RA pour les Dresseurs du monde entier, simplement en utilisant votre téléphone ou tablette pour scanner les emplacements des PokéStops du monde réel.

Vous pourrez booster certains PokéStops et Arènes pour une période de temps limitée en accomplissant des tâches de cartographie RA. Les PokéStops boostés auront une apparence différente sur la carte, et tous les Dresseurs qui en feront tourner un gagneront des récompenses supplémentaires. Plus les Dresseurs de niveau 20 et plus effectuent des scans RA d’un PokéStop, plus les récompenses pour le faire tourner augmenteront, et le PokéStop sera boosté pendant une période plus longue. Les PokéStops boostés auront trois niveaux visuellement distincts, et ils monteront en puissance au fur et à mesure que des Dresseurs travailleront ensemble pour scanner le PokéStop. Les exigences de scannage pour atteindre chaque niveau sont les suivantes.

Niveau 1 : Cinq scans

Niveau 2 : 10 scans

Niveau 3 : 25 scans

Pour scanner un PokéStop, allez sur la page de détails du PokéStop ou de l’Arène et appuyez sur les trois points en haut à droite. Vous devez être au niveau 20 ou plus pour effectuer des tâches de cartographie RA.

Appuyez sur SCANNER LE POKÉSTOP. Activez la fonctionnalité à l’aide des messages à l’écran, si c’est la première fois que vous réalisez un scan. Appuyez sur le bouton d’enregistrement pour lancer le scan. Gardez le sujet dans le cadre, et marchez lentement autour du sujet si possible. Appuyez sur Envoyer plus tard ou Envoyer maintenant pour télécharger votre scan.

Soyez conscient(e) de votre environnement et suivez les directives des autorités sanitaires locales lorsque vous jouez à Pokémon GO.