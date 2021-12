Les sorties et les nouvelles promotions de la semaine sur Nintendo Switch

Je vous propose de faire le point avec vous des sorties de cette semaine sur l’eShop Nintendo Switch.

Les sorties de la semaine :

Life is Strange: True Colors

Monopoly Madness

A Year of Springs

Ball laB

Ever Forward

Guardian of Lore

Kubinashi Recollection

Loop Hero

Love 3

Memories of East Coast

Monster Rancher 1 & 2 DX

Sam & Max: Beyond Time and Space

Super Impossible Road

Transient: Extended Edition

Unstrong: Space Calamity

Wild & Adventure Pinball

Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Dawn of the Battle Royale!!

Nintendo Switch Online + Expansion Pack

Paper Mario

Précommandes Nintendo Switch :

Shovel Knight Pocket Dungeon

Démo de la semaine :

NC

Les DLC de la semaine :

Life is Strange: True Colors™

MY HERO ONE’S JUSTICE 2

SnowRunner

Les promotions de la semaine :

En cours