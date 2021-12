Microids dévoile 2 nouveaux jeux indépendants sur Nintendo Switch

Paris, le 10 décembre 2021 – A l’occasion de l’événement Media Indie Exchange Picks 2021, Microids a dévoilé deux nouveaux jeux indépendants. Ainsi, Grand Mountain Adventure: Wonderlands et Scrap Riders rejoignent son label d’édition Microids Indie. Ces deux titres sortiront sur PC et Nintendo Switch en 2022.

À propos de Grand Mountain Adventure: Wonderlands

Développé par le studio suédois Toppluva, Grand Mountain Adventure: Wonderlands consiste en un magnifique jeu de ski et de snowboard en open-world dans lequel les joueurs explorent librement des montagnes remplies de centaines de défis à découvrir. Enfilez vos skis ou votre planche de snowboard et préparez-vous à une grande aventure dans les montagnes enneigées !

Initialement sorti sur mobiles en 2019, avec plus de 8 millions de téléchargements à son actif, le jeu prépare désormais sa sortie sur Steam et Nintendo Switch. Cette version augmentée et retravaillée intègrera notamment des graphismes améliorés, un mode multijoueur local, de nouvelles montagnes, et bien plus encore !

À propos de Scrap Riders

Développé par le studio espagnol Games for Tutti, Scrap Riders propose une aventure en pixel art se déroulant dans un futur cyberpunk. Vous incarnez Rast, un contrebandier à l’humour caustique et membre du gang de motards hors-la-loi appelé Scrap Riders. Votre mission : survivre dans un monde postapocalyptique et progressez à travers les terres désolées et une grande métropole dirigée par de puissantes corporations.

Battez-vous en utilisant vos poings et vos armes dans ce beat’em up en 2D, mais prenez garde : les terres désolées ne sont pas pour les faibles. Ici-bas, la violence est la réponse à tout, mais ce ne sera pas suffisant ! Si vous ne faites pas preuve d’ingéniosité, vous ne survivrez pas longtemps. Adressez-vous aux bonnes personnes, récoltez des indices, et montrez aux méchants qui est le patron !

« Nous sommes ravis d’accueillir ces deux pépites indépendantes dans la famille Microids Indie », déclare Vincent Dondaine, Vice-Président de Microids Indie. « Nous avons hâte que les joueurs PC et Nintendo Switch puissent mettre la main sur ces jeux uniques ! ».

***

Grand Mountain Adventure: Wonderlands sortira sur Nintendo Switch en versions physique et numérique ainsi que sur PC (Steam) début 2022. Scrap Riders sera disponible en version numérique sur Nintendo Switch et PC/Mac en 2022.

Grand Mountain Adventure: Wonderlands et Scrap Riders rejoignent le label Microids Indie, aux côtés de Fallback, Murder Mystery Machine, Lornsword Winter Chronicle et la compilation Kingdom Majestic. Microids Indie est un label d’édition destiné à accompagner les studios et développeurs indépendants dans la création et le lancement de leurs jeux.