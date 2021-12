La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch (Record of Lodoss War, The Letter, etc.)

Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

The Last Friend => 3.5GB

Eternal Radiance => 3.2GB

Biker Garage: Mechanic Simulator => 2.9GB

PopSlinger => 2.2GB

Lacuna – A Sci-Fi Noir Adventure => 1.8GB

The Letter: A Horror Visual Novel => 1.2GB

My Universe – Interior Designer => 929MB

Sakura Santa => 364MB

Forgotten Hill Disillusion => 311MB

The Enigma Machine => 290MB

Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth => 199MB

Sorcerer Knights => 192MB

Sniper Time: The Shooting Range => 182MB

Love Pop! => 119MB

Tunnel of Doom => 88MB

Gardener’s Path => 81MB

Cold Silence => 74MB

Crazy Zen Codeword => 70MB