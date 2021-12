Chocobo GP sera disponible le 10 mars 2022 sur Nintendo Switch

Une version Lite du jeu sera également disponible le 10 mars, permettant à toutes et tous d’essayer gratuitement les modes solo et multi-joueurs

14 décembre 2021 –SQUARE ENIX® vient d’annoncer aujourd’hui que Chocobo GP, un nouveau jeu de course de karting, au cœur de l’univers des Chocobos, sera disponible le 10 mars 2022 en version numérique sur Nintendo Switch. Les joueuses et joueurs pourront retrouver les Chocobos et leurs personnages favoris et foncer vers la ligne d’arrivée sur une multitude de circuits, inspirés des célèbres mondes de FINAL FANTASY®. De plus, Chocobo GP Lite, une version du jeu à télécharger gratuitement, sera disponible le jour du lancement officiel.

Pour en savoir plus, visionnez sans plus attendre la Bande-annonce de la date de sortie de Chocobo GP.

La bande-annonce met en lumière tout le fun – parfois chaotique – qui attend les joueuses et joueurs dès le début de l’année prochaine. Elle présente aussi les nouveaux modes de jeu venant enrichir le mode Histoire et les tournois éliminatoires pour 64 pilotes du mode GP Chocobo :

Contre la montre : Défiez-vous à battre vos propres meilleurs temps sur de multiples circuits. Amusez-vous aussi à affronter en différé d’autres pilotes du monde entier*, afin d’obtenir le meilleur chrono.

Courses de série : Les pilotes s’affrontent pour la plus haute marche du podium au fil de quatre courses. Un mode à apprécier en solo ou entre amis.

Course personnalisée : Créez vos propres circuits aux règles spécifiques, pour des parties en solo ou entre amis.

Avec Chocobo GP Lite, les pilotes peuvent découvrir le prologue du Mode Histoire en version solo, et peuvent participer à des courses locales ou multi-joueurs en ligne* pour huit, si celles-ci sont organisées par quelqu’un possédant le jeu complet. Les joueuses et joueurs de Chocobo GP Lite peuvent aussi tester les tournois survoltés pour 64 pilotes du mode Chocobo GP. Enfin, les données de sauvegarde peuvent être transférées depuis Chocobo GP Lite vers la version complète du jeu, afin que toutes et tous puissent conserver bonus et objets pour une aventure mécanique absolue.

Chocobo GP et la version à télécharger gratuitement Chocobo GP Lite seront disponibles sur Nintendo Switch le 10 mars 2022.

* Connexion Internet requise pour les parties en ligne. Afin d’utiliser les services en ligne, vous devez créer un compte Nintendo et accepter les conditions d’utilisation. La politique de confidentialité relative au Compte Nintendo est applicable. Certains services en ligne peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays. Un jeu en ligne exige un abonnement en ligne payant. De plus d’informations sur la page des conditions d’achat et d’abonnement.