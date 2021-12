Death end Re;quest 2 daté sur Nintendo Switch, River City Girls Zero repoussé à 2022

Compile Heart continue d’envahir la Switch de ses productions du JRPG très colorées. Après avoir annoncé puis proposé le portage de Death end Re;quest sur Nintendo Switch, la logique voulait que la suite du jeu débarque également sur la console de Nintendo. Le RPG sera lancé le 8 février 2022 en Amérique du Nord et le 11 février en Europe. Patience avant de pouvoir parcourir la suite de cette licence remplie de « mauvaise fin » dans laquelle on tente de se sortir en vie d’un jeu VR fictif.

Idea Factory a précisé que tous les DLC déjà sortis pour la version PS4 (gratuits et payants) seront intégrés dans ce portage Nintendo Switch, ainsi que les tenues japonaises originales de Glitch. De plus, les précommandes sur l’eShop débuteront le 25 janvier en Amérique du Nord et en Europe, et seront suivies d’une semaine de réduction pour le lancement. La réduction sera de 20 % aux États-Unis et de 10 % dans les régions PAL. Pour rappel, Death end re;Quest 2 sera également vendu physiquement sur la console hybride de Nintendo.

WayForward a annoncé que le prochain jeu de la série River City Girls, River City Girls Zero, a été retardé. Selon l’entreprise, ce jeu d’action a besoin de passer un peu plus de temps au four et la sortie est prévue pour début 2022.

Update from River City! To achieve the most accurate port and best experience possible, River City Girls Zero (aka Shin Nekketsu Koha: Kunio-tachi no Banka) is now planned for early 2022. Enjoy this new artwork and look forward to playing this classic ’90s beat-’em-up next year! pic.twitter.com/z4KJb7ROq5

— WayForward (@WayForward) December 13, 2021