Phantom Breaker : Omnia sortira le 15 mars 2022

Rocket Panda Games présente une nouvelle bande-annonce pour son jeu de combat anime en 2D

El Segundo, Californie – 13 décembre 2021 – L’éditeur Rocket Panda Games et le développeur MAGES sont heureux de révéler que Phantom Breaker : Omnia, le dernier volet de la célèbre saga de jeux de combat d’anime en 2D, sera disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et Steam (PC) le 15 mars 2022 pour un prix de vente conseillé de 39,99 $.

L’équipe a présenté un nouveau trailer pour accompagner cette annonce, disponible ci-dessous !

Phantom Breaker: Omnia est une mise à jour massive de Phantom Breaker : Extra, un jeu de combat en 2D de type anime sorti uniquement au Japon en 2011. Pour la première fois dans l’histoire de la série, ce chapitre sera disponible pour le public occidental, incluant de nouveaux personnages, des graphismes full HD, et bien plus encore

« Aujourd’hui, l’équipe est ravie d’annoncer la date de sortie de ‘Phantom Breaker : Omnia « , a déclaré M. Panda, Panda exécutif et cofondateur de Rocket Panda Games. « L’ajout de nouveaux personnages, de nouvelles fonctionnalités et de mises à jour au jeu a pris plus de temps que prévu, mais pour notre premier jeu autoédité, nous devions nous assurer que nous produisions le jeu au mieux de nos capacités. Le projet « Phantom Breaker : Omnia » a évolué bien au-delà d’un simple portage et est devenu une expérience Phantom Breaker améliorée et complète. Le feu dans tous nos cœurs brûlera en mars prochain ! »

Phantom Breaker: Omnia sera le premier titre de jeu de combat de la franchise à connaître une sortie occidentale après le lancement réussi en 2013 du spin-off beat ’em up à défilement latéral en 2D Phantom Breaker: Battle Grounds qui s’est vendu à plus de 400 000 exemplaires.

Dans le jeu, un homme mystérieux, connu uniquement sous le nom de » Phantom « , apparaît à Tokyo pour manipuler des adolescents vulnérables afin qu’ils se battent entre eux, en leur conférant des armes mystiques d’une grande force connues sous le nom de » Fu-mension Artifacts « . En échange, il leur promet d’exaucer leur vœu s’ils survivent. Les affrontements féroces entre ces artefacts provoquent des distorsions de l’espace-temps, qui compromettent les frontières entre les univers parallèles. L’effondrement de ces univers parallèles finit par briser le sceau, libérant les pouvoirs destructeurs de Phantom.

Caractéristiques