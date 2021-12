Un mois de novembre record pour la Nintendo Switch, Pokémon et Shin Megami Tensei

Nintendo annonce que les ventes combinées de toutes les version de la Switch aux États-Unis le mois dernier ont atteint 1,13 million d’exemplaires.

Il s’agit de la console la plus vendue du mois. Ces informations sont basées sur les dernières données compilées par le groupe NPD. Nintendo a également annoncé que pendant la semaine d’achats de Thanksgiving, qui comprend le Black Friday, la Switch était également la console de jeux vidéo la plus vendue. La console a vendu près de 550 000 exemplaires au cours de cette période. La Nintendo Switch a été la console de jeux vidéo la plus vendue pendant 35 des 36 derniers mois.

Avec une vaste bibliothèque de jeux et trois options au choix entre Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite et Nintendo Switch – Modèle OLED, la famille de consoles Nintendo Switch offre quelque chose pour tout le monde en cette période de fêtes. Alors que nous nous dirigeons vers 2022 et la sixième année de la Nintendo Switch, la console continue de connaître une forte demande. Nous sommes impatients de voir encore plus de personnes ajouter la Nintendo Switch à leur foyer !.

On en sait aussi un peu plus sur Shin Megami Tensei V, le RPG Switch d’Atlus disponible depuis la mi-novembre. Il est intéressant de noter qu’il a enregistré les ventes en dollars les plus élevées du mois de lancement de tous les titres Shin Megami Tensei de l’histoire. Shin Megami Tensei V a été le 16e jeu le plus vendu de novembre 2021 aux États-Unis. Il était sixième dans le classement spécifique à la Nintendo Switch. Pour comparer, au Japon, les ventes de Shin Megami Tensei V se situent actuellement à un peu moins de 200 000 exemplaires. Lors de sa première semaine, le jeu a déplacé 143 247 exemplaires.