Windjammers 2 s’offre une sortie en janvier 2022 sur Nintendo Switch

– Un nouveau trailer pour le grand retour du sport le plus fun du monde –

Paris, le 14 décembre 2021 – L’éditeur et développeur Dotemu (Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Metal Slug Tactics, Streets of Rage 4) donnera le coup d’envoi des affrontements frénétiques de Windjammers 2 le 20 janvier prochain sur PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Xbox Game Pass, PC Game Pass et Google Stadia. Les frisbees endiablés de Windjammers 2 virevolteront également sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S par le biais de la rétrocompatibilité.

Admirez ces 10 athlètes affutés, prêts à en découdre sur la dizaine de terrains de jeu disponibles dans cette nouvelle bande-annonce pleine d’énergie.

Dotemu a profité de l’occasion pour partager quelques détails supplémentaires sur le Blog PlayStation, et notamment sur la manière dont le studio est parvenu à apporter de nouvelles idées de gameplay tout en respectant la formule initiale, qui a fait le succès de la licence. De l’analyse image par image du grand classique de 1994 au désassemblage complet de son code, les développeurs n’ont pas ménagé leurs efforts pour décrypter la magie si unique du jeu original afin d’assurer que Windjammers 2 en conserve tout le sel. Tous les détails sont disponibles sur ce billet du Blog PlayStation.

Windjammers 2, c’est d’abord une approche de gameplay radicale pour des joutes au rythme particulièrement enlevé. Les mécaniques de base sont accessibles mais demandent de la pratique pour être parfaitement maîtrisées : voilà le terreau fertile de fiévreuses nuits de rivalité entre potes ou de compétition féroce contre d’illustres inconnus, venus du monde entier pour vous mettre la tête dans le sable en tournoi. La fluidité exceptionnelle des animations 2D dessinées à la main et l’énergie débordante du gameplay de Windjammers 2 offrent un spectacle de tous les instants, aussi passionnant à regarder qu’à jouer.

Dotemu a également le plaisir d’annoncer que le jeu sera disponible en format physique via LRG aux États-Unis et Pix’n’Love en Europe. (Plus d’informations à venir !)