Sortie immédiate – FINJI sort Chicory : A Colorful Tale sur Nintendo Switch !

FINJI révèle le lancement sur Switch du jeu indépendant le mieux noté de 2021 sur metacritics lors du Nintendo’s Indie World Showcase

Grand Rapids, Michigan – 15 décembre 2021 : FINJI, l’éditeur indépendant à l’origine de titres primés tels que Night in the Woods, Overland et Wilmot’s Warehouse, est fier d’annoncer que son jeu d’aventure haut en couleurs Chicory : A Colorful Tale est désormais disponible sur Nintendo Switch après avoir été lancé sur PS4/PS5, Mac et PC plus tôt cette année. Développé par Greg Lobanov de Wandersong et rythmé par une bande originale de la compositrice primée Lena Raine (Celeste, Guild Wars 2), Chicory: A Colourful Tale propose aux joueurs d’utiliser le pouvoir de l’art pour explorer, résoudre des énigmes, aider leur amis animaux, et redonner de la couleur au monde.

Avec l’objectif de mettre le dessin comme principal mode d’interaction pour le joueur, préparez-vous à partir dans une aventure qui vous demandera de résoudre des énigmes non seulement avec la logique mais aussi avec votre créativité.

Renforcez votre lien avec votre pinceau magique et découvrez de nouvelles capacités en relevant des défis : La peinture phosphorescente vous guidera dans les cavernes sombres et les tampons et pinceaux de texture vous aideront à trouver votre style personnel. Personnalisez non seulement votre aventure mais aussi le personnage principal avec ces derniers !

Cette version Switch est un portage parfait du jeu indépendant le mieux évalué de 2021.

Colorez la province de Pique-nique à votre façon, que ce soit avec l’écran tactile ou les commandes classiques du gamepad.

Vous ne voulez toujours pas tenter l’aventure seul ? Pas de problème, la coopération à deux joueurs est disponible même si vous n’avez que deux manettes de joy-con !

Le jeu sort avec une prise en charge de plusieurs langues et l’équipe est ravie de permettre aux fans de découvrir le jeu d’une manière plus accessible. Vous pourrez ainsi jouer en anglais, espagnol, français, italien, allemand, portugais brésilien et russe dès le jour du lancement.

Et ce n’est pas tout : Le japonais, le coréen, le chinois simplifié et le chinois traditionnel seront disponibles en 2022 sur toutes les plateformes !