Circuit Superstars en 2022 sur Nintendo Switch

SQUARE ENIX® Ltd. et Original Fire Games annoncent aujourd’hui le lancement du jeu de course CIRCUIT SUPERSTARS, sur PlayStation®4 le 27 janvier 2022. Un jeu compétitif des plus grisants, développé par des fans de course pour les fans de course. CIRCUIT SUPERSTARS est déjà disponible sur PC (via Steam®) et sur Xbox One.

Le jeu rend hommage aux sports automobiles : il se focalise aussi bien sur les sensations réelles de course que sur les hautes performances et encourage ainsi les joueurs à parfaire leur technique pour réaliser le tour parfait.

Les joueurs PS4® pourront jouer avec leurs amis sur PC (via Steam®) ou Xbox. Ils auront accès au garage de leur rêve, avec 12 véhicules prêts à rouler sur 19 circuits disponibles et 13 sites animés. En plus des casques et des célébrations de victoire déblocables au fil de la progression, ils pourront profiter d’une gamme de livrées personnalisables pour pilotes comme pour voitures. Il y a un style de pilotage propre à chacun, avec plusieurs disciplines dont le Rallycross, les monoplaces, les SuperTrucks, le GT et bien plus à venir !

CIRCUIT SUPERSTARS sera disponible sur PS4 le 27 janvier 2022. Le jeu est disponible sur PC (via Steam®) et Xbox One, avec une sortie prévenue sur Nintendo Switch™ pour le deuxième trimestre 2022.