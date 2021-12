Le Chibig Presents Showcase annoncé, 3 nouveaux jeux révélés par l’équipe de Summer in Mara

Nous avons un autre “Direct” indé mignon à vous présenter aujourd’hui.

Cette fois-ci, il s’agit du développeur et éditeur espagnol Chibig, les créateurs d’Ankora: Lost Days (financé à 478 % sur Kickstarter), Deiland: Pocket Planet (disponible aujourd’hui sur Steam !) et du hit indé Summer in Mara qui s’est vendu à plus de 300 000 exemplaires. L’équipe organisera son tout premier showcase » Chibig Presents » le 2 février 2022 (heure à confirmer). Ce sera un événement bien rempli, avec de nouvelles choses à dévoiler sur les titres actuels de Chibig comme Ankora: Lost Days, trois nouveaux jeux dévoilés, et quelques dates de sortie pour votre calendrier. Voici la première bande-annonce de l’événement qui donne déjà un aperçu de deux des nouveaux jeux. Tous les titres révélés partagent le même univers que Summer in Mara et sont soit développés par Chibig en interne, soit par des studios partenaires et publiés par Chibig.