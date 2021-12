Le JRPG Cris Tales reçoit un nouveau donjon, personnage et contenu pour l’histoire dans une mise à jour gratuite

La mise à jour contient également un nouveau Colisée, des temps de chargement réduits pour la Switch, et bien d’autres choses

Walnut Creek, California – 16 décembre 2021 – Modus Games offre aujourd’hui au passé, au présent et au futur une importante mise à jour avec une série de nouveaux contenus maintenant disponible gratuitement pour Cris Tales, qui fut lancé cet été sur PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Stadia avec un succès critique.

La mise à jour d’aujourd’hui ajoute de nombreuses nouvelles fonctionnalités au jeu, dont un tout nouveau personnage jouable Adri. Cette dernière lancera ses mécanismes robotiques sur tous ceux qui tenteront de la défier. Elle pourra montrer ses capacités dans le tout nouveau donjon du jeu, qui comporte des ennemis exclusifs et une toute nouvelle histoire.

Découvrez la bande-annonce d’aujourd’hui ci-dessous :

Les joueurs auront également l’occasion de montrer leurs compétences dans le nouveau Colisée amélioré, où ils affronteront des vagues d’ennemis de plus en plus difficiles, avec des récompenses fantastiques à la clé.

À part ces nouveautés, cette mise à jour ajoute du contenu supplémentaire à Cris Tales comme une nouvelle fin (avec une toute nouvelle cinématique), une baisse significative des temps de chargement de la version Switch du jeu et plus encore. Les nouveaux joueurs de Cris Tales peuvent également profiter de promotions importantes ce mois-ci. Pour plus d’informations sur les promotions et les notes de mise à jour, veuillez visiter le blog de Modus Games.

Cris Tales est une lettre d’amour aux JRPG classiques créée par les développeurs colombiens Dreams Uncorporated et SYCK où le passé, le présent et le futur sont réunis sur un seul écran. Les joueurs peuvent utiliser l’étonnante capacité de Crisbell à passer d’une période à l’autre pour aider les citoyens des royaumes de Crystallis et attaquer les ennemis par surprise. Si Crisbell veut sauver son monde magique du mal qui le menace, elle doit faire usage de son pouvoir en façonnant des périodes temporelles variées tout en rassemblant des alliés qui l’aideront dans sa quête.