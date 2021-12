Top des ventes au Japon: la Nintendo Switch proche des 200k, la Ps5 lamentable

Voici le top des ventes de la semaine (du 6 au 12 décembre 2021) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement, Chiffres Famitsu).

Pas de nouvelle sortie, Big Brain Academy: Brain Vs. Brain s’offre une belle deuxieme semaine. Pokémon est toujours au dessus des 100k, ce qui est fou presque un mois après sa sortie.

01./01. [NSW] Pokemon Brilliant Diamond / Shining Pearl # <RPG> (Pokemon Co.) {2021.11.19} (¥5.980) – 130.772 / 2.046.040 (-21%)

02./02. [NSW] Mario Party Superstars <ETC> (Nintendo) {2021.10.29} (¥5.980) – 53.824 / 459.001 (+32%)

03./03. [NSW] Big Brain Academy: Brain Vs. Brain <HOB> (Nintendo) {2021.12.03} (¥2.980) – 33.092 / 70.020 (-10%)

04./05. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 26.256 / 2.336.145 (+43%)

05./04. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 23.786 / 7.010.861 (+28%)

06./06. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 21.819 / 4.191.268 (+35%)

07./07. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 20.364 / 4.552.841 (+38%)

08./12. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! <TBL> (Konami) {2020.11.19} (¥6.300) – 14.709 / 2.448.283 (+115%)

09./09. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 13.765 / 2.956.485 (+47%)

10./10. [NSW] Pokemon Sword / Shield # <RPG> (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980) – 12.825 / 4.227.847 (+43%)

Toujours en course folle, malgré des ruptures de stocks, la Nintendo Switch explose tout. La deuxieme, la Ps5, est à 1133 exemplaires, c’est aussi risible que lamentable.