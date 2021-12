Trash Sailors aussi en 2022 sur Nintendo Switch

PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch seront du voyage en 2022

, l’aventure en coopération dessinée à la main dans laquelle les explorateurs maritimes naviguent dans des eaux troubles est disponible sur Steam, Epic Games Store et GOG pour Windows. Le studio fluckyMachine et l’éditeur tinyBuild invitent les marins possédant une console PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch à embarquer en

Le monde, touché par un tsunami de déchets, est maintenant enveloppé d’ordures à perte de vue. De l’autre côté de l’horizon, des canapés, des chaises, des téléviseurs et autres détritus inondent le monde. Rassemblez jusqu’à quatre compagnons via le mode multijoueur en ligne et en local pour débarrasser les mers des requins-robots, du TrashKraken et d’autres monstres dégoûtants. ne les laissez pas couler le radeau, ou pire, dévorer l’équipage !

Les ordures sont la clé de la survie. Utilisez-les pour réparer le radeau et créer du carburant pour le voyage à venir. Pêchez des objets que d’autres ont jetés en naviguant dans des villes noyées, des mers gelées et des marais oubliés. Lancez de grands filets pour collecter des cartes de pirates débloquant de nouveaux niveaux et des coffres au trésor remplis de vis dorées. Ce précieux butin permet d’acheter des armes telles que des pistolets laser pour repousser les plus puissants ennemis ou des lumières vives pour éloigner les araignées géantes.

Tous les pirates sont aussi forts les uns que les autres. Répartissez-vous les tâches pour vous assurer que le radeau ne tombe jamais en panne de carburant, ne s’écrase pas sur d’autres bateaux ou bâtiments, ou pire, ne soit pas mangé par des crocodiles affamés. Unissez vos forces pour vaincre les pirates de l’Arctique, réparer les pièces de votre embarcation et éviter de couler et de devenir ainsi le repas des monstres marins.

Survivez à la quête suprême – préserver vos amitiés. Découvrez expérience amusante pour tous les âges qui mélange dessins animés et aventures nautiques.

« Ohé Matelos ! Nous avons le plaisir d’inviter les marins du monde entier à se naviguer dans un océan rempli d’ordures » déclare Piotr Karski, cofondateur de fluckyMachine, concepteur du jeu et programmeur. « Nous espérons que Trash Sailors deviendra un titre incontournable apportant autant de plaisir à votre famille et à vos amis qu’il en a apporté aux nôtres – mais peut-être avec beaucoup moins de bagarres ! ».