Après 8 ans de diffusion, Nintendo Minute rends l’antenne

Plus populaire outre Atlantique, le show Nintendo Minute campé par Kit & Krysta proposait du contenu vidéo venant de Nintendo of America tourné autour des jeux de la franchise, d’abord sur WiiU/3DS puis sur Nintendo Switch.

C’est donc au terme de 8 bonnes années que le 400ème et ultime épisode de ce programme a été diffusé, signant la fin pour les deux vidéastes officiels de Nintendo.

After 8 years and over 400 episodes, #NintendoMinute is coming to an end with this final episode from Kit & Krysta. Our deepest thanks to everyone who watched over the years.

Watch now: https://t.co/dIeNQYSLtk pic.twitter.com/YYGqJT5gr9

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) December 17, 2021