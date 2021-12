Les dates du Dragon Ball Games Battle Hour 2021

Lyon, FRANCE (20 décembre 2021) – BANDAI NAMCO Europe S.A.S. a annoncé aujourd’hui que le DRAGON BALL Games Battle Hour 2022, un événement en ligne soutenu par la SHUEISHA Inc. et TOEI ANIMATION Co.,LTD, et diffusé en direct dans le monde entier* se tiendra les 19 et 20 février 2022. L’événement aura lieu en Europe le 19 février 2022 de 1h00 à 6h00 du matin et à partir de 18h00 et jusqu’à 2h00 du matin le 20 février.

Après une première édition réussie qui s’est tenue en février 2021, le DRAGON BALL Games Battle Hour de cette année offrira le meilleur de la franchise DRAGON BALL, du manga à l’anime, des jeux vidéo aux figurines d’action.

Plusieurs compétitions et matchs se dérouleront pendant l’événement. Pour DRAGON BALL FighterZ, le « Championnat du Monde » sacrera le joueur n°1 mondial parmi les vainqueurs des finales régionales, un tournoi mettant en avant les joueurs les mieux classés d’Europe, du Japon et d’Amérique du Nord. Pour DRAGON BALL SUPER CARD GAME, il y aura un match entre le vainqueur du « World Championship 2021 » et le gagnant du précédent DRAGON BALL Games Battle Hour. Du côté de DRAGON BALL LEGENDS, un programme spécial sera à nouveau proposé et un événement spécial SUPER DRAGON BALL HEROES opposera 6 joueurs du Japon, séparés en deux équipes pour des batailles 3 contre 3.

Il y aura également plusieurs initiatives dans l’arène en ligne : un tournoi de quiz à choix multiples basé sur DRAGON BALL Z DOKKAN BATTLE et DRAGON BALL LEGENDS et également un « DBXV2 Super Fashion Show » qui verra 16 des meilleurs stylistes de DRAGON BALL XENOVERSE 2 présenter leur création.

Parallèlement à ces événements, de nouvelles révélations seront faites autour des projets DRAGON BALL notamment DRAGON BALL SUPER: SUPER HERO, le prochain film en collaboration avec Akira Toriyama. Le jeu vidéo DRAGON BALL: THE BREAKERS fera également partie de l’événement avec le producteur du jeu qui donnera quelques explications sur le titre récemment annoncé. Le programme « Dokkan DATA 2022 » reviendra sur les sept années écoulées depuis le lancement de DRAGON BALL Z DOKKAN BATTLE et partagera quelques données sur la façon dont les joueurs ont appréhendé le jeu et son histoire.

Des ateliers seront organisés pour montrer aux téléspectateurs comment prendre les meilleurs photos de leurs figurines préférées « Dragon Stars Series » et « S.H.Figuarts ». Un chef de la cuisine chinoise montera sur scène et recréera des plats de DRAGON BALL Z: KAKAROT dans le programme de cuisine spécial « KAKAROT COOKING ». Deux sculpteurs créeront des figures de Goku et Vegeta en temps réel pendant les « DRAGON BALL Games Battle Hours MASTERPIECE FUSION ».

*(certains pays et régions sont exclus).