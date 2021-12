Partez à la conquête de l’espace dans Astroneer, le 18 février 2022 en édition physique sur Nintendo Switch

Saint-Ouen, France – 22 décembre 2021 : Gearbox Publishing, le développeur System Era et Just For Games sont heureux d’annoncer la sortie prochaine en édition physique du jeu d’aventure spatiale Astroneer sur Nintendo Switch, qui sera disponible dès le 18 février 2022.

Seul ou en coop, parcourez les planètes d’un système solaire mystérieux : récoltez des matériaux, détruisez et remodelez le terrain à votre guise, et construisez des véhicules et bâtiments pour découvrir toujours plus de lieux étranges et de créatures extra-terrestres !