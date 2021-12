Comme chaque année à Noël, l’eShop est en panne sur Nintendo Switch, 3DS et Wii U

C’est le jour de Noël, alors vous savez ce que cela signifie : une panne pour les boutiques eShop de la Nintendo Switch, de la 3DS et de la Wii U, tous ces magasins numériques étant actuellement hors service. Le 25 décembre a tendance à être l’un des jours les plus chargés de l’année pour l’eShop. Avec tous les cadeaux offerts, les nouveaux systèmes démarrent et se connectent en ligne pour la première fois. D’autres naviguent simplement sur l’eShop pour acheter et échanger des jeux numériques.

Il y a quelques jours, Nintendo a lancé un avertissement sur le compte Twitter de son service clientèle japonais, indiquant que ses serveurs pouvaient être surchargés. Il a été conseillé aux clients de créer un compte Nintendo à l’avance en raison des problèmes qui pourraient survenir. En ce qui concerne la panne de l’eShop de la Switch, de la 3DS et de la Wii U d’aujourd’hui, il semble que les choses aient commencé à tomber en panne vers 1 heure du matin PT / 4 heures du matin PT / 9 heures du matin au Royaume-Uni / 10 heures du matin en Europe. Le site de maintenance de Nintendo indique : « Nous rencontrons actuellement des difficultés avec nos services réseau ». Les propriétaires de consoles sont priés de réessayer plus tard et la société s’est excusée pour ce désagrément. On ne sait pas quand le service sera entièrement rétabli. Gardez à l’esprit que le site Nintendo.fr permet aussi d’acheter des jeux sur vos consoles Nintendo avec votre compte. Nintendo a également déclaré qu’elle travaillait sur les problèmes qui empêchent les utilisateurs de télécharger du contenu acheté sur la boutique.