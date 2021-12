Nintendo-Town : Le Top/Flop de l’équipe pour 2021

C’est peut-être l’année où j’ai joué au plus de nouvelles sorties, une année riche en jeux vidéo qui s’est notamment traduit chez moi par de très bons RPG, Persona 5 Strikers m’a fait oublier qu’on a toujours pas Royal sur Switch, Neo : TWEWY m’a rappelé à quel point j’aime Nomura, Story of Seasons m’a confirmé que je préfère la nature dans un monde virtuel. Quant à MHS2 il a reussi à me faire tenir des heures sur un gameplay que je n’aime pas et sur une histoire pas folle mais juste avec la force de sa licence. En parlant de cette licence Monster Hunter Rise est clairement mon jeu de l’année, il est même dans mon top switch all time, la licence a réussi à renouveler son gameplay tout en revenant aux racines de la licence, avec un mode online solide et qui n’a jamais montré le moindre signe de faiblesse, clairement mon année aura tourné autour de ce jeu.

Malheureusement quand il y a des licences qui arrivent à se renouveler, d’autres tombent dans les mauvaises idées … Disgaea 6 est sûrement mon flop le plus grand sur switch, cette année mais peut-être même de ma vie, tellement le jeu est simplement rempli de mauvaises idées, WarioWare est un peu rapide et après une soirée on à plus envie de le ressortir dommage. Bravely Default 2 m’a ennuyé au plus profond de mon être entre un scénario déjà vu et un gameplay plan plan je ne l’ai pas fini et je ne le relancerais sûrement jamais. Cris Tales est un peu spécial, il est magnifique, le gameplay a failli être intéressant et au final c’est très peu agréable manette en main, là aussi une énorme déception pour ma part. Pour finir je suis un peu obligé de parler de Mario Golf, j’avais beaucoup d’attente quand ils ont annoncé un mode solo, et finalement quelle déception, au final il est sympa à sortir quand il y a des copains qui passe à la maison mais c’est tout, déçu de la promesse annoncée par Nintendo.