Young Souls finalement pour début 2022 sur Nintendo Switch

Young Souls a été retardé, le jeu n’ayant pas pu sortir à l’automne 2021. Le titre est désormais prévu pour une sortie au premier trimestre 2022.

Sur Twitter, l’éditeur The Arcade Crew a expliqué qu’il n’aurait pas été en mesure de respecter l’objectif de lancement initial « sans compromettre notre éthique de travail humain et la qualité du jeu. » Young Souls a été confirmé sur Nintendo Switch en août de cette année. Ce brawler en 2D, qui propose également un gameplay A-RPG riche en histoire, permet aux joueurs d’affronter des hordes de gobelins belliqueux, de monter en niveau avec des centaines d’armes et d’accessoires, d’explorer et de voyager entre les mondes. Toute l’action suit des jumeaux qui cherchent à sauver leur père adoptif. Young Souls sera distribué en tant que titre numérique sur Nintendo Switch au lancement, uniquement sur l’eShop donc.

À la recherche de leur tuteur disparu, Jenn et Tristan découvrent un mystérieux portail au sein du vaste domaine de ce bienveillant professeur. La journée, les jumeaux errent dans leur petite bourgade pittoresque, entre sessions d’entraînement intensives et shopping pour acquérir de nouvelles tenues seyantes. La nuit, ils combattent sans relâche les démons qui peuplent les donjons redoutables de cet autre monde étrange et hostile. Le destin de leur compagnon – et du monde – est entre leurs mains. Jenn et Tristan vont devoir braver tous les dangers et survivre aux épreuves les plus éprouvantes, mais ce destin hors des sentiers battus leur permettra peut-être de grandir et de s’affirmer en tant que personnes.

IMPORTANT UPDATE Months ago, with @1p2pStudio, we finally gave you a release window and a demo. Today, we can't confirm that window without compromising our human work ethics and game quality. So, we have made the difficult decision to postpone Young Souls to Q1 2022. pic.twitter.com/J1cSzchb0E — The Arcade Crew (@TheArcadeCrew) December 7, 2021

To be honest, we've been working on this project for years, and we cannot possibly rush it now. The quality of our game is – and always will be – as much a priority as the health of our developers (whom we love dearly) pic.twitter.com/1tM58qhQ7T — The Arcade Crew (@TheArcadeCrew) December 7, 2021

In the end, our greatest desire is to deliver the ✨finest gem✨ we can make on both PC and consoles. We are just as pained as you are, if not more so. Still, sometimes tough decisions have to be made for the best of our team, you, and our game. pic.twitter.com/Gp9olDMtCU — The Arcade Crew (@TheArcadeCrew) December 7, 2021