La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch

Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Death end re;Quest 2 – 7.3GB

Aery – Dreamscape – 3.9GB

Unforeseen Incidents – 2.2GB

Lacuna – 1.8GB

Epic Dumpster Bear 2: He Who Bears Wins – 1.2GB

Duel Princess – 1.1GB

Pawn of the Dead – 925MB

Teamfight Manager – 846MB

Vivid Knight – 603MB

Crumble – 580MB

Canceled! Super Puzzles Dream – 556MB

Angelo and Deemon: One Hell of a Quest – 458MB

Justice Chronicles – 432MB

Headland – 384MB

Menseki: Area Maze puzzles – 351MB

Animal Revolt Battle Simulator – 329MB

Labyrinth Legend – 260MB

Hocus 2 – 102MB

Drowning Cross – 90MB

Go Minimal – 81MB

Make the Burger – 75MB

American Man – 32MB