4 nouveaux jeux annoncés pour janvier sur Nintendo Switch

On commence aujourd’hui avec Eternal Radiance sur Nintendo Switch qui arrivera le 13 janvier pour 16,99 €.

Inspiré par les RPG d’action classiques japonais, Eternal Radiance est un jeu de rôle d’action sur une écuyère nommée Celeste qui débute un périple pour se montrer digne de devenir une vraie chevaleresse. Sa quête l’emmène loin de son pays, à travers le continent à la poursuite d’un voleur dont les motivations cachent une sinistre intrigue.

Scénario qui privilégie les personnages – Pendant le voyage de Celeste à travers le continent avec ses compagnons Valana et Ruby, elles en apprendront davantage sur le monde et son histoire, ainsi que sur la sinistre intrigue qu’elles s’apprêtent à découvrir.

Batailles dynamiques passionnantes – Affrontez une variété d’ennemis avec un système de combat d’action passionnant. Planifiez vos batailles, déclenchez des attaques spéciales et ravagez vos ennemis.

Monde magnifique et mystérieux – Explorez les champs, les villes et les donjons à travers un monde étrange encore hanté par son passé.

Personnalisation – Utilisez un vaste arbre de talents pour personnaliser le style de combat de Celeste.

Quêtes – En plus de l’intrigue principale, les quêtes parallèles et les activités optionnelles vous permettent d’explorer davantage le monde et les personnages d’Eternal Radiance. Allez plus loin dans votre exploration des traditions, aidez les gens que vous rencontrez, et rejoignez les membres de votre groupe quand ils sont en proie à des difficultés.

Interactions entre les personnages – Les trois personnages principaux apprennent et évoluent tout au long de leur parcours, elles échangent beaucoup de plaisanteries en apprenant à se connaître. Les conversations optionnelles renforcent leurs liens d’amitié.

Enchantements – Améliorez votre équipement et boostez vos compétences en les enchantant avec des reliques magiques.

Justice Chronicles sortira lui le 6 janvier pour 14,99 €.

Kline, l’apprenti de Haute Bête Chevalier est envoyé en reconnaissance dans Laft, la profondeur du monde, où il connait Alia, une fille guerière qui a souffert de terribles blessures et est proche de la morte. Pour l’aider, il forme un partenariat avec le Dieu de la Mort, Roosevely. Alia vit, mais en retour, Kline doit renoncer à sa vie… Dans un monde au bord de la guerre, le duo, nouvellement formé, doit lutter contre le propre destin pour sauver le monde de la bien pire obscurité qui menace toute détruire, et enfin rétablir l’équilibre du monde. Comportant 40 heures de jeu unique, une histoire riche mélangée avec une grande variété de personnages et ennemis, ainsi que de nombreuses possibilités les plus intrigantes, telles que les météorites qui poussent avec le personnage, les batailles tour à tour animés, une grande quantité de quêtes secondaires, collection de matériels, création d’armes, et un très bel art sur le 8-bits, le jeu capture vraiment l’essence d’un véritable RPG !

Asobism va sortir son jeu d’aventure roguelike Vivid Knight sur Nintendo Switch, via la boutique en ligne de la console hybride. La sortie est prévue pour le 17 janvier 2022 sur l’eShop pour 14€99.

Dans Vivid Knight, les joueurs s’allient à des chevaliers qui ont été transformés en joyaux par une sorcière noire. Le jeu comporte un donjon qui change à chaque partie. Le but ultime est de vaincre la sorcière noire et de libérer les chevaliers de leurs joyaux. Les bijoux entrent en jeu car ils peuvent être ajoutés à votre groupe et, en acquérant des doubles, vous pouvez améliorer leurs statistiques. Chaque bijou a un pouvoir différent qui peut être utilisé dans la bataille. En mélangeant et en associant les couleurs et les symboles des bijoux, vous pouvez activer divers effets et constituer une équipe unique. Un autre aspect de Vivid Knight concerne les accessoires, qui peuvent également être trouvés dans le donjon. Ils offrent une variété d’effets lorsqu’ils sont équipés, donnant à votre équipe un coup de pouce supplémentaire.

Duel Princess sortira lui le 13 janvier.