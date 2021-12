Les promotions de la semaine sur l’eShop de la Nintendo Switch (US)

Comme chaque lundi, Nintendo propose via l’eShop de nouvelles promotions sur l’eShop Nintendo Switch.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc crée un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utilisé une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits (encore plus en ce moment, avec -3% en plus via le code promo NT59), qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– 7 Billion Humans – $3.74 (prix de base avant promotion: $14.99)

– 80’s Overdrive – $2.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– 2064: Read Only Memories Integral – $2.06 (prix de base avant promotion: $20.64)

– ACA NeoGeo Aero Fighters 3 – $3.99 (prix de base avant promotion: $7.99)

– ACA NeoGeo King of Fighters 2 – $3.99 (prix de base avant promotion: $7.99)

– ACA NeoGeo Shock Troopers – $3.99 (prix de base avant promotion: $7.99)

– Afterparty – $7.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Aggelos – $1.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– A Hat in Time – $14.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Alba: A Wildlife Adventure – $13.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Alex Kidd in Miracle World DX – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Amnesia: Collection – $4.49 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Among Us – $4.00 (prix de base avant promotion: $5.00)

– Anodyne – $1.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Anodyne 2 – $11.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Aragami: Shadow Edition – $8.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Arcade Archives Crazy Climber 2 – $3.99 (prix de base avant promotion: $7.99)

– Arcade Archives Ninja-Kid II – $3.99 (prix de base avant promotion: $7.99)

– Arcade Archives Omega Fighter – $3.99 (prix de base avant promotion: $7.99)

– Arcade Archives Terra Cresta – $3.99 (prix de base avant promotion: $7.99)

– Arcade Archives Terra Force – $3.99 (prix de base avant promotion: $7.99)

– A Robot Named Fight – $1.99 (prix de base avant promotion: $12.99)

– Art of Balance – $4.49 (prix de base avant promotion: $8.99)

– Ashen – $15.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– A Short Hike – $5.59 (prix de base avant promotion: $7.99)

– Assassin’s Creed: The Rebel Collection – $14.79 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Assassin’s Creed III: Remastered – $14.79 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Atari Flashback Classics – $19.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Atelier Sophie – $23.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Attack on Titan 2 – $29.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Axiom Verge – $7.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Bad North – $4.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Baldur’s Gate and Baldur’s Gate II: Enhanced Editions – $19.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Banner Saga 1 – $4.99 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Banner Saga 2 – $4.99 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Banner Saga 3 – $8.74 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Bastion – $2.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Battle Chasers: Nightwar – $11.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Billion Road – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Black Bird – $9.49 (prix de base avant promotion: $18.99)

– Blair Witch – $8.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Blasphemous – $6.24 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Blazing Chrome – $6.79 (prix de base avant promotion: $16.99)

– Bloodstained: Ritual of the Night – $15.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Blossom Tales – $5.24 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Blue Fire – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Braveland Trilogy – $2.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Brawlout – $7.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Brigandine The Legend of Runersia – $29.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Brothers: A Tale of Two Sons – $2.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Bubble Bobble 4 Friends: The Baron is Back – $23.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Call of Juarez: Gunslinger – $7.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Capcom Beat ‘Em Up Bundle – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Carto – $11.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Castle Crashers Remastered – $8.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– CastleStorm – $3.74 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Cat Quest – $6.49 (prix de base avant promotion: $12.99)

– Cat Quest II – $5.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Cattails – $1.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Cel Damage HD – $1.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Chasm – $5.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Children of Morta – $8.57 (prix de base avant promotion: $21.99)

– Chocobo’s Mystery Dungeon Every Buddy! – $15.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Clan N – $7.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Collection of Mana – $19.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Corse Party: Blood Drive – $11.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Cosmic Star Heroine – $2.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Creaks – $6.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Cris Tales – $19.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Cruis’n Blast – $19.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Cryis 2 Remastered – $22.49 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Crypt of the NecroDancer – $3.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Crysis 3 Remastered – $22.49 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Crysis Remastered – $14.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Crysis Remastered Trilogy – $39.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Cthulhu Saves Christmas – $1.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Cuphead – $13.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Curious Expedition 2 – $13.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Dandara: Trials of Fear Edition – $5.24 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Dandy Dungeon – $9.49 (prix de base avant promotion: $18.99)

– Danmaku Unlimited 3 – $4.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Darius Cozmic Collection Arcade – $22.49 (prix de base avant promotion: $44.99)

– Darius Cozmic Collection Console – $29.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Darkest Dungeon – $9.99 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Darksiders Genesis – $15.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Death end re;Quest – $11.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Death Road to Canada – $7.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Descenders – $12.49 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Diablo III: Eternal Collection – $29.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Dicey Dungeons – $2.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Disgaea 1 Complete – $19.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Disgaea 4 Complete+ – $19.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Disgaea 5 Complete – $19.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Dokuro – $1.99 (prix de base avant promotion: $8.99)

– Don’t Starve – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Dragon’s Dogma: Dark Arisen – $14.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Dragon Quest – $3.24 (prix de base avant promotion: $4.99)

– Dragon Quest II – $4.21 (prix de base avant promotion: $6.49)

– Dragon Quest III – $8.11 (prix de base avant promotion: $12.49)

– Dying Light: Platinum Edition – $37.49 (prix de base avant promotion: $49.99)

– ENDER LILIES: Quietus of the Knights – $18.74 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Fairy Tail – $39.59 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Fallen Legion: Rise to Glory – $9.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Fallen Legion Revenants – $27.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– FAST RMX – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Fate/Extella: The Umbral Star – $19.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Fate/Extella Link – $24.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Figment – $1.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Final Fantasy IX – $10.49 (prix de base avant promotion: $20.99)

– Final Fantasy VII – $7.99 (prix de base avant promotion: $15.99)

– Final Fantasy VIII Remastered – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Final Fantasy X/X-2 HD Remaster – $24.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Final Fantasy XII: The Zodiac Age – $24.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Final Fantasy XV Pocket Edition HD – $11.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Flashback – $1.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Flipping Death – $3.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Forager – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Foregone – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Framed Collection – $1.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Freedom Planet – $4.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Friday the 13th: The Game – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Gato Roboto – $3.99 (prix de base avant promotion: $7.99)

– Gear.Club Unlimited 2 – $5.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Gnosia – $19.99 (prix de base avant promotion: $24.99)

– God Wars The Complete Legend – $9.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Going Under – $6.79 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Golf Story – $6.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Golf With Your Friends – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Gone Home – $4.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Gonner – $1.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Gonner 2 – $3.89 (prix de base avant promotion: $12.99)

– Gorogoa – $4.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Greak: Memories of Azur – $11.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Griftlands – $13.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Groove Coaster Wai Wai Party!!!! – $35.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Guacamelee! 2 – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Guacamelee! Super Turbo Championship Edition – $2.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Hades – $16.24 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Hand of Fate 2 – $9.89 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Hatsune Miku Logic Paint S – $11.20 (prix de base avant promotion: $14.00)

– Hello Neighbor – $9.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Heroland – $8.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Hob: The Definitive Edition – $3.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Horace – $7.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Hot Wheels Unleashed – $34.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Hover – $7.49 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Human: Fall Flat – $6.79 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Human Resource Machine – $3.74 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Hypercharge Unboxed – $13.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Hyper Light Drifter: Special Edition – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Hypnospace Outlaw – $7.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– I Am Dead – $11.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– I Am Setsuna – $19.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– ibb & obb – $1.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Iconoclasts – $5.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– If Found… – $7.79 (prix de base avant promotion: $12.99)

– Ikenfell – $11.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Immortals Fenyx Rising – $19.79 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Indivisible – $7.49 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Inside – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Into the Breach – $7.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Invisible, Inc. – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Jenny LeClue: Detectivu – $2.99 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Jurassic World Evolution: Complete Edition – $23.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Kentucky Route Zero: TV Edition – $14.99 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Kero Blaster – $3.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Kingdom: New Lands – $2.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Kingdom Hearts: Melody of Memory – $29.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– KORG Gadget – $24.00 (prix de base avant promotion: $48.00)

– La-Mulana – $7.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– La-Mulana 2 – $12.49 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk – $19.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Lair of the Clockwork God – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Langrisser I & II – $19.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Legend of Mana – $20.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– LEGO City Undercover – $5.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– LEGO DC Super-Villains – $8.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– LEGO Jurassic World – $7.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– LEGO Marvel Super Heroes – $19.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– LEGO Marvel Super Heroes 2 – $5.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– LEGO The Incredibles – $8.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– LEGO Worlds – $5.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Light Fall – $2.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Light Fingers – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Limbo – $1.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Little Inferno – $3.74 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Lonely Mountains: Downhill – $10.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Lost Sphear – $19.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Lumo – $1.99 (prix de base avant promotion: $19.95)

– Mad Rat Dead – $24.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Maneater – $19.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Manifold Garden – $10.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Manticore: Galaxy on Fire – $1.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Mario + Rabbids Kingdom Battle – $11.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Mario + Rabbids Kingdom Battle Gold Edition – $15.99 (prix de base avant promotion: $79.99)

– Mark of the Ninja: Remastered – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Marvel’s Guardians of the Galaxy: Cloud Version – $38.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Mary Skelter 2 – $19.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Mechinarium – $2.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Mega Man 11 – $14.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Mega Man Legacy Collection – $9.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Mega Man Legacy Collection 2 – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Mega Man X Legacy Collection – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Mega Man X Legacy Collection 2 – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Mega Man Zero/ZX Legacy Collection – $19.79 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Mercenaries Saga Chronicles – $7.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Minit – $3.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Monster Boy and the Cursed Kingdom – $13.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Monster Hunter Generations Ultimate – $15.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Monster Prom: XXL – $4.95 (prix de base avant promotion: $15.99)

– Monster Sanctuary – $6.79 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Moonlighter – $6.24 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Mortal Kombat 11 – $9.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Moto Rush GT – $1.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Moving Out – $6.24 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Mundaun – $11.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Mutant Mudds Collection – $1.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Narita Boy – $12.49 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Naruto: Ultimate Ninja Storm – $5.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2 – $5.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst – $5.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– NEO: The World Ends with You – $29.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Neo Cab – $3.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Neversong – $4.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Neverwinter Nights: Enhanced Editions – $19.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– New Super Lucky’s Tale – $17.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Nexomon: Extinction – $11.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Nidhogg 2 – $5.24 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Night in the Woods – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Night Trap: 25th Anniversary Edition – $2.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Ninja Gaiden: Master Collection – $29.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– No More Heroes – $14.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– No More Heroes 2: Desperate Struggle – $14.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Not Tonight: Take Back Control Edition – $2.49 (prix de base avant promotion: $24.99)

– N++ – $7.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Nyan Cat: Lost in Space – $4.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Observer – $5.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Oceanhorn 2 – $22.49 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas – $5.24 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Octahedron: Transfixed Edition – $5.19 (prix de base avant promotion: $12.99)

– Octodad: Dadliest Catch – $2.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Oddworld: New ‘n’ Tasty – $7.49 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Oddworld: Stranger’s Wrath – $7.49 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Okami HD – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– OlliOlli: Switch Stance – $2.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– One Step From Eden – $13.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Onimusha: Warlords – $7.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Oninaki – $24.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Overcooked! 2 – $6.24 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Overcooked! All You Can Eat – $19.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Overcooked Special Edition – $1.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Owlboy – $12.49 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Oxenfree – $1.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Panzer Paladin – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Paradise Killer – $12.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Paratopic – $1.99 (prix de base avant promotion: $5.49)

– Penny-Punching Princess – $9.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy – $14.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Picross Lord fo the Nazarick – $7.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Picross S – $6.39 (prix de base avant promotion: $7.99)

– Picross S2 – $7.19 (prix de base avant promotion: $8.99)

– Picross S3 – $7.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Picross S4 – $7.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Picross S5 – $7.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Picross S6 – $7.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– PictoQuest – $4.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Pillars of Eternity: Complete Edition – $12.49 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Pine – $4.99 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Pinstripe – $2.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Planescape: Torment and Icewind Dale: Enhanced Editions – $19.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Pode – $12.49 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Portal Knights – $7.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Prinny 2: Dawn of Operation Panties, Dood! – $11.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Prinny: Can I Really Be the Hero? – $11.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Psikyo Shooting Stars Alpha – $19.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Psikyo Shooting Stars Bravo – $19.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Pumpkin Jack – $13.49 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Puyo Puyo Tetris – $14.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– R-Type Dimensions EX – $7.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– realMyst: Masterpiece Edition – $7.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Resident Evil – $12.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Resident Evil 0 – $12.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Resident Evil 4 – $14.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Resident Evil 5 – $14.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Resident Evil 6 – $14.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Resident Evil Revelations – $7.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Resident Evil Revelations 2 – $7.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Reventure – $1.99 (prix de base avant promotion: $7.99)

– Reverie: Sweet As Edition – $3.89 (prix de base avant promotion: $12.99)

– Ring of Pain – $11.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Risk of Rain 2 – $6.24 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Rivals of Aether – $14.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– RIVE: Ultimate Edition – $1.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– River City Girls – $20.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Road Redemption – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Rogue Legacy – $4.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition – $11.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– RPG Maker MV – $24.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Runbow – $2.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Saints Row: The Third – The Full Package – $13.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Saints Row IV: Re-Elected – $2.79 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Sakuna: Of Rice and Ruin – $23.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Sam & Max Save the World – $14.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Saviors of Sapphire Wings / Stranger of Sword Revisited – $37.49 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Sayonara Wild Hearts – $7.79 (prix de base avant promotion: $12.99)

– Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition – $7.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Screencheat: Unplugged – $1.99 (prix de base avant promotion: $12.99)

– Scribblenauts Mega Pack – $5.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Sea of Solitude: The Director’s Cut – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– SEGA Ages Sonic the Hedgehog – $5.99 (prix de base avant promotion: $7.99)

– SEGA Ages Sonic the Hedgehog 2 – $5.99 (prix de base avant promotion: $7.99)

– Severed – $2.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Shadows of Adam – $7.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Shadowverse: Champion’s Battle – $29.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Shakedown: Hawaii – $5.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Shantae: Half-Genie Hero – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Shantae: Risky’s Revenge – Director’s Cut – $4.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Shantae and the Pirate’s Curse – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Shelter Generations – $7.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster – $29.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Shinsekai: Into the Depths – $14.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Shovel Knight: King of Cards – $5.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Shovel Knight: Shovel of Hope – $8.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Shovel Knight: Specter of Torment – $5.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Shovel Knight: Treasure Trove – $21.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Shovel Knight Showdown – $5.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Sine Mora EX – $1.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Skulls of the Shogun: Bone-A-Fide Edition – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Sky Rogue – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Slay the Spire – $7.49 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Slime-san – $3.99 (prix de base avant promotion: $11.99)

– Slime Rancher: Plortable Edition – $18.74 (prix de base avant promotion: $24.99)

– SNK 40th Anniversary Collection – $19.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Sonic Forces – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Sonic Mania – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– SpeedRunners – $3.74 (prix de base avant promotion: $14.99)

– SpiritSphere DX – $5.00 (prix de base avant promotion: $10.00)

– SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated – $19.49 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Star Ocean: First Departure R – $8.39 (prix de base avant promotion: $20.99)

– Star Renegades – $12.49 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Star Wars Pinball – $14.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– SteamWorld Dig – $1.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– SteamWorld Dig 2 – $5.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– SteamWorld Heist – $3.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– SteamWorld Quest – $9.99 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Stick It to the Man – $2.39 (prix de base avant promotion: $11.99)

– Story of Seasons: Friends of Mineral Town – $27.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Story of Seasons: Pioneers of Olive Town – $29.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Street Fighter 30th Anniversary Collection – $14.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Streets of Rage 4 – $14.99 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Subnautica – $20.09 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Subnautica: Below Zero – $20.09 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Superhot – $14.99 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Superliminal – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Super Meat Boy Forever – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Super Monkey Ball: Banana Blitz HD – $14.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Supraland – $13.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Swords & Soldiers – $1.99 (prix de base avant promotion: $7.49)

– Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure 1 – $14.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure 2 – $14.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Tales From Space: Mutant Blobs Attack – $1.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Tangle Tower – $11.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Telling Lies – $7.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Terraria – $14.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Teslagrad – $4.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– The Alliance Alive HD Remastered – $19.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– The Caligula Effect: Overdose – $19.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– The Friends of Ringo Ishikawa – $8.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– The House in Fata Morgana: Dreams of the Revenants Edition – $27.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– The Jackbox Party Pack 4 – $14.99 (prix de base avant promotion: $24.99)

– The Jackbox Party Pack 5 – $17.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– The Jackbox Party Pack 6 – $17.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– The Jackbox Party Pack 7 – $19.49 (prix de base avant promotion: $29.99)

– The Jackbox Party Pack 8 – $22.49 (prix de base avant promotion: $29.99)

– The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III – $29.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– The Liar Princesses and the Blind Prince – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– The Lost Child – $9.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– The Next Penelope – $2.59 (prix de base avant promotion: $12.99)

– The Ninja Saviors: Return of the Warriors – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– The Sinking City – $9.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– The Swords of Ditto: Mormo’s Curse – $7.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– The Talos Principle: Deluxe Edition – $5.99 (prix de base avant promotion: $29.99)-

– The Touryst – $13.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– They Bleed Pixels – $1.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– This War of Mine: Complete Edition – $3.59 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Thomas Was Alone – $4.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Thumper – $3.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Tiny Metal – $7.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Toki Tori 2+ – $1.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Torchlight II – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Torchlight III – $5.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Transistor – $3.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Trials of Mana – $24.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Tricky Towers – $5.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Trine 2: Complete Story – $4.24 (prix de base avant promotion: $16.99)

– Trine 3: The Artifacts of Power – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Trine: Ultimate Collection – $9.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Trine Enchanted Edition – $3.74 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Turnip Boy Commits Tax Evasion – $8.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Turrican Flashback – $14.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Ty the Tasmanian Tiger HD – $19.49 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Ultimate Chicken Horse – $7.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Umurangi Generation Special Edition – $12.49 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Underhero – $8.49 (prix de base avant promotion: $16.99)

– Uno – $3.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– VA-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action – $9.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Valfaris & Slain Double Pack – $11.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Valkyria Chronicles + Valkyria Chronicles 4 – $23.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Vaporum: Lockdown – $10.99 (prix de base avant promotion: $21.99)

– Vasara Collection – $1.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Voice of Cards: The Isle Dragon Roars – $23.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Void Bastards – $14.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– void tRrLM(); //Void Terrarium – $12.49 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Wandersong – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– West of Loathing – $6.05 (prix de base avant promotion: $11.00)

– What Remains of Edith Finch – $5.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– What the Golf? – $7.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Where the Water Tastes Like Wine – $3.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Wildfire – $10.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Windjammers – $5.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Wizard of Legend – $4.79 (prix de base avant promotion: $15.99)

– Wonder Boy: The Dragon’s Trap – $7.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– World of Final Fantasy Maxima – $15.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– World of Goo – $3.74 (prix de base avant promotion: $14.99)

– World to the West – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Worms Rumble – $2.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Worms W.M.D – $5.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Yoku’s Island Express – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Yomawari: The Long Night Collection – $14.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Yonder: The Cloud Catcher Chronicles – $16.19 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Yono and the Celestial Elephants – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Yooka-Laylee – $7.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Yooka-Laylee and the Impossible Lair – $7.49 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Ys Origin – $7.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Ys VIII – $19.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– YumeNikki: Dream Diary – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Yuppie Psycho: Executive Edition – $6.66 (prix de base avant promotion: $16.99)

– Zoids Wild: Blast Unleashed – $15.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Zombies Ate My Neighbors and Ghoul Patrol – $7.49 (prix de base avant promotion: $14.99)