Succubus annoncé sur Nintendo Switch

Devenez une prêtresse démoniaque de la luxure et exploitez ses compétences uniques pour vous venger de vos ennemis. Repartez à la conquête de votre royaume et faites trembler l’enfer sous vos sabots ! S’ils refusent de ployer l’échine, tuez-les jusqu’au dernier.

Madmind Studio, le développeur derrière Agony, a annoncé que son nouveau slasher à la première personne Succubus sortira sur Nintendo Switch. Console Labs s’occupera du portage. Dans Succubus, vous incarnez Vydija, une succube démoniaque qui a pour mission de reconquérir son royaume. Ses compétences peuvent être utilisées pour se venger de ses ennemis dans les 21 niveaux de la campagne ainsi que dans les arènes classées. Le jeu promet 40 armes et 20 pouvoirs spéciaux. Vous pouvez attaquer avec vos griffes, mais aussi avec des épées en os, des massues et d’autres armes. La personnalisation est un aspect essentiel de Succubus. Un éditeur de personnage avancé est inclus et permet aux joueurs de modifier l’apparence du personnage principal. De plus, le jeu comporte une grotte qui fait office de centre principal et qui offre ses propres options de personnalisation. Succubus présente également un certain nombre d’autres caractéristiques. Celles-ci comprennent la navigation dans l’enfer en utilisant la carte du monde et en débloquant de nouveaux niveaux et des arènes de classement, un système d’armes et d’armures qui affectent les statistiques du joueur, le déblocage de nouveaux pouvoirs, une arène d’entraînement, etc.

Incarnez Vydija; une prêtresse démoniaque de la luxure, et exploitez ses compétences uniques pour vous venger de vos ennemis. Repartez à la conquête de votre royaume et faites trembler l’enfer sous vos sabots ! S’ils refusent de ployer l’échine, tuez-les jusqu’au dernier. Vous êtes la Succube, une entité démoniaque farouche et lubrique qui a rejeté le rôle de reine des abysses infernaux. Lorsque les souverains légitimes de l’enfer ont disparu, les démons restants ont mis Nimrod sur le trône. Il était le seul à pouvoir dominer l’esprit de la féroce Bête. En bâtissant son nouvel empire sur les corps des pécheurs, le nouveau roi et sa reine, vous, ont réussi à régir le chaos laissé par les dirigeants d’autrefois. Mais le faste, à fouler des tapis faits de peaux des martyrs, n’était pas à votre goût. Vous avez préféré retrouver votre véritable nature. Vous satisfaites vos appétits et vos instincts sauvages en infligeant la souffrance à tous et tout ce qui croise votre chemin. Mais un jour, vous rencontrez Baphomet. Alors qu’il compte dérober l’âme de Nimrod avec l’aide de son armée, il vous capture et vous torture. Trahie par vos propres congénères, vous n’avez alors plus qu’un seul objectif : la vengeance !Vous êtes l’être le plus redoutable de ce monde dominé par la violence. Apprenez à vos ennemis que vous faire obstacle est la plus grande et la dernière erreur qu’ils feront. Devenez juge et bourreau, et déversez votre rage sur les âmes damnées et les démons qui vous feront face. Gravissez la roche, séduisez vos adversaires et esquivez les pièges de cet enfer vivace et alerte. Infligez de la douleur, mutilez, tuez et faites exploser votre colère pour à nouveau régner sur ce territoire infernal ! Modifiez l’apparence du personnage principal comme vous le souhaitez grâce à l’éditeur sophistiqué. Améliorez la grotte du personnage principal en modifiant son apparence et ses possibilités. Utilisez l’arène d’entraînement pour tester de nouvelles armes et de nouveaux pouvoirs. Explorez l’enfer grâce à la carte du monde et débloquez de nouveaux niveaux et des arènes. Gagnez de l’expérience en tuant d’autres êtres et utilisez-la pour améliorer vos compétences de base, mais aussi pour en débloquer d’autres, plus puissantes et violentes. Débloquez de nouveaux pouvoirs spéciaux pour dominer les combats. Utilisez vos armes et votre armure unique pour éliminer vos adversaires. Attaquez des ennemis avec vos griffes ou des épées en os, des masses ou d’autres armes. Massacrez vos ennemis, et ne laissez derrière vous qu’un océan de membres arrachés et de corps déchiquetés.