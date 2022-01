Les sorties Nintendo Switch à ne pas rater en janvier 2022

Après un mois de décembre 2021 qui a bien conclu l’année, le mois de janvier lance une nouvelle année qui s’annonce très intéressante.

Je vous propose notre sélection des jeux à suivre en janvier 2022, liste non-exhaustive et qui ne prend pas en compte l’éventuel pop d’un Nintendo Direct sauvage, et a chaque jeu, la date de sortie et la description officielle.

Légendes Pokémon : Arceus (28 janvier)

Explorez une nature immense, sauvage et préservée, où de nouvelles découvertes vous attendent dans Légendes Pokémon : Arceus sur Nintendo Switch. Observez, attrapez et étudiez des Pokémon sauvages dans ce jeu de rôle bourré d’action se déroulant à une époque lointaine où êtres humains et Pokémon vivaient rarement en harmonie. Votre aventure se déroule dans les vastes et majestueux espaces naturels de la région de Hisui, où votre mission consiste à rechercher des Pokémon pour participer à l’élaboration du tout premier Pokédex. Cette région, qui sera plus tard connue sous le nom de Sinnoh dans Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante, regorge de merveilles naturelles, de panoramas époustouflants et foisonne de Pokémon sauvages, certains déjà connus et d’autres nouveaux !

Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 2 (27 janvier)

Découvrez le nouvel ApeX de l’action 2D ! INTI CREATES est fier de vous présenter le nouvel ApeX de l’action 2D avec Luminous Avenger iX 2 ! Luminous Avenger iX 2 fait passer le gameplay d’action 2D rapide et stylé de la série à un niveau supérieur. Dans ce nouvel opus, Copen déchire ses ennemis avec sa nouvelle forme : le Rush briseur. Ses nouvelles capacités destructrices rendent l’action à haute vitesse plus satisfaisante que jamais ! INTI CREATES est fier de vous présenter le nouvel ApeX de l’action 2D avec Luminous Avenger iX 2 ! Avec sa nouvelle arme à lame tournante, la Roue dentée, Copen déchire tous les ennemis qui osent se dresser sur sa route à travers une énorme tour. Découvrez une grande variété de niveaux et les puissants boss qui s’y cachent. Copen ajoute une nouvelle arme EX à son arsenal chaque fois qu’il bat un boss. Il utilise ces armes pour cibler les points faibles des ennemis afin de les abattre plus rapidement, une stratégie essentielle pour franchir les niveaux et progresser rapidement dans la tour. Le Sprint balistique de Copen, qui lui permet de voler librement dans les airs, a également reçu une amélioration ! Des manœuvres ultra stylées récompensent ceux qui maîtrisent les capacités à grande vitesse du Sprint balistique ! Copen relève tous les défis en changeant instantanément entre ses deux formes : le « Sprint briseur » axé sur la puissance, et le « Déplacement balistique » à vitesse augmentée. Écrasez vos ennemis avec le Rush briseur pour accumuler les points, puis activez le Surrégime ! En Surrégime, Copen peut rester en mode Déplacement balistique plus longtemps, ce qui lui permet de voler dans les airs à grande vitesse. Lorsque les PV de Copen tombent à 0, Lola peut se transformer et activer sa compétence Hymne pour ramener Copen à la vie en utilisant le pouvoir de la chanson. Elle apporte ses capacités de récupération au cœur de l’action de Luminous Avenger iX 2 avec sa nouvelle forme, la plus craquante à ce jour : Le Mode Guérison ! Cette nouvelle capacité puissante redonne à Copen l’intégralité de ses PV à tout moment, n’importe où et aussi souvent qu’il le souhaite… sans que cela lui coûte quoi que ce soit ! Accumulez plus de 1000 points Kudos, et Lola animera véritablement la bataille avec sa chanson ! Luminous Avenger iX 2 se déroule dans un monde parallèle. Découvrez une intrigue dystopique dans un désert en ruine, où seuls des robots existent. Des personnages à la fois familiers et nouveaux se réunissent pour cette histoire passionnante, avec un doublage en anglais pour la toute première fois dans l’histoire de la série Gunvolt !

Windjammers 2 (20 janvier)

25 ans après, lancer des disques volants sur vos adversaires reste toujours aussi sympa que par le passé. Windjammers 2, la suite du jeu vidéo culte Windjammers de la NEOGEO, combine à la perfection ce que vous adorez dans ce titre classique et de nouvelles mécaniques exclusives. Rapide, stratégique, facile à prendre en main mais difficile à maîtriser, Windjammers 2 marche dans les pas du premier épisode et reprend les éléments qui ont fait de la série Windjammers un jeu fantastique, fun et compétitif ! De nouveaux défis, de nouveaux niveaux, de toutes nouvelles mécaniques, ainsi que d’incroyables capacités inédites vous donneront le tournis et amélioreront votre expérience de windjammin’. Maîtrisez le tir frappé, l’amorti, le saut, le smash et le puissant COUP EX, et laissez-vous transporter par la formidable bande-son tout droit sortie des années 1990 !

ASTRONEER (13 janvier)

Explorez et remodelez des mondes lointains ! Astroneer a pour théâtre l’Âge intergalactique de la découverte du XXVe siècle : les Astroneers doivent explorer les confins de l’espace, risquant leur vie au cœur d’environnements hostiles dans l’espoir de faire des découvertes inattendues et de comprendre les mystères de l’univers. Au cours de cette aventure, les joueurs peuvent travailler ensemble pour construire des bases personnalisées au sol ou sous terre, créer des véhicules pour explorer un vaste système solaire et utiliser le terrain pour inventer tout ce qu’ils peuvent imaginer. La créativité et l’ingéniosité du joueur sont la clé du succès lors de ces aventures planétaires palpitantes ! Dans Astroneer, les joueurs utilisent leur outil de terrain pour creuser, modeler et construire tout ce dont ils peuvent rêver. Utilisez cet outil pour creuser jusqu’au centre de la planète, construire une rampe vers les cieux ou sculpter des mégalithes avec le terrain !

Record of Lodoss War : Deedlit in Wonder Labyrinth (28 janvier)

Shadow Man Remastered (17 janvier)

Nova-111 (13 janvier)

Pilotez votre fidèle vaisseau autour de mystérieuses planètes inconnues dans cette aventure de science-fiction primée qui mêle tour par tour et action en temps réel. Votre mission est de sauver l’espace-temps et de retrouver les savants éparpillés aux quatre coins de l’univers après la plus grande expérience qui soit. Vous n’avez pour seul soutien que votre fidèle guide (bien que quelque peu obsédé par les sandwichs), pour réparer le vortex temporel ! Activez 100 % de votre cerveau et résolvez des énigmes époustouflantes ! Usez de stratégie lors de batailles contre d’étranges créatures exobiologiques dans un monde incongru où le tour par tour et le temps réel se mêlent. Progressez dans trois mondes magnifiques et distincts ! Protégez-vous en obtenant de nouvelles capacités et en améliorant les modules de votre vaisseau. Mais quoi que vous fassiez, n’oubliez jamais que votre meilleure arme reste la SCIENCE !

Unforeseen Incidents (27 janvier)

Unforeseen Incidents est une aventure interactive de style classique située dans un monde superbement dessiné à la main. Quand le bricoleur Harper Pendrell rencontre une femme mourante dans sa petite ville natale, il tombe par hasard sur un complot diabolique : un mystère que lui seul peut résoudre. Une maladie inconnue se propage à travers le pays. Avec l’aide d’un scientifique, d’une journaliste et d’un artiste solitaire, il va tout faire pour l’arrêter. Un voyage périlleux l’attend et chaque pas va le rapprocher davantage de dangereux fanatiques. Avant même de s’en rendre compte et armé seulement de son fidèle couteau suisse, Harper se retrouve en plein combat pour l’avenir de l’humanité. Harper trouvera-t-il le courage de faire éclater la vérité et de prévenir une épidémie, même si cela signifie succomber lui-même à la contagion ? Rejoins Harper et pars à la découverte d’une enquête éprouvante, de dialogues intelligents et d’un tas de personnages intéressants dans ce nouveau jeu d’aventure palpitant de Backwoods Entertainment et Application Systems Heidelberg.

Blackwind (20 janvier)

Blackwind est un jeu d’action en vue du dessus dans un univers de science-fiction, qui vous met dans la peau d’un adolescent aux commandes d’un prototype d’armure de combat en pleine invasion extra-terrestre. Affrontez vos ennemis, brisez leurs rangs et contre-attaquez dans une ultime tentative pour arrêter une invasion planétaire. Lorsque le vaisseau Pandora est détruit, James Hawkins se retrouve coincé à l’intérieur d’un prototype d’armure Battle Frame et fonce en direction de Medusa-42. Tandis que des hordes de Raknos ravagent la planète et transforment les colonies minières humaines en ruines, James doit se dépêcher de trouver le moyen de contrôler son Battle Frame s’il veut survivre à cet environnement dangereux et retrouver son père disparu. Mais James n’est pas seul dans cette quête… un allié inattendu se cache dans son Battle Frame…

COGEN : Sword of Rewind (27 janvier)

Eternal Radiance (13 janvier)

Inspiré par les RPG d’action classiques japonais, Eternal Radiance est un jeu de rôle d’action sur une écuyère nommée Celeste qui débute un périple pour se montrer digne de devenir une vraie chevaleresse. Sa quête l’emmène loin de son pays, à travers le continent à la poursuite d’un voleur dont les motivations cachent une sinistre intrigue.

hocus 2 (13 janvier)

hocus. est continue. Cette fois, tout est dynamique. Il a de nouvelles combinaisons de mécanismes et d’illusion avec tant de possibilités de résolution créatives.

Aery – Dreamscape (13 janvier)

Plongez dans le monde fantastique de l’imagination. Dans Aery – Dreamscape, vous incarnez un esprit semblable à un oiseau qui peut entrer dans l’esprit d’autres personnes afin d’explorer leurs pensées, leurs secrets et leur imagination. Chaque personne a son propre monde imaginaire et chaque monde représente les pensées, les peurs et les ambitions de cette personne d’une manière intéressante et principalement abstraite. Au sein d’un monde imaginaire, il faut trouver un certain nombre d’éclats de mémoire pour avancer dans l’histoire et mieux connaître la personne en question. Une fois que vous avez trouvé tous les fragments de mémoire, vous êtes libre de quitter à nouveau le monde et de rechercher le prochain esprit que vous souhaitez explorer. Par conséquent, chaque monde imaginaire agit comme sa propre petite histoire avec son propre thème, ses propres éléments de conception et ses obstacles. Vivez la sensation de voler, plongez dans des paysages magnifiques et atmosphériques et profitez de la narration unique du jeu tout en faisant la connaissance de nombreuses personnes intéressantes en cours de route.

Heaven Dust 2 (8 janvier)

Après une conférence de presse, une épidémie de virus se déclare dans le mystérieux First Research Center. Pendant ce temps, au plus profond de l’institut, Steve se réveille de sa capsule cryogénique. Il se retrouve piégé dans un enfer vivant, entouré de zombies, à nouveau. Il doit se battre pour s’en sortir, alors que l’effroyable vérité approche…

Crumble (3 janvier)

Crumble est un jeu de plateforme physique avec un gameplay addictif et fun. Le monde est en plein effondrement, essayez de finir les niveaux sans tomber. Utilisez vos sauts et les contrôles pour rester au sommet, utilisez votre langue pour vous sauver.

Teamfight Manager (13 janvier)

Aidez votre équipe à grandir efficacement et élaborez la meilleure stratégie pour remporter le titre de champion du monde !

· Système Pick & Ban

Trouvez la meilleure combinaison de champions parmi beaucoup d’entre eux. Soyez conscient des champions que vos joueurs choisissent fréquemment, des champions que vos adversaires choisissent souvent et de la compatibilité de la combinaison pour obtenir les meilleurs résultats.

· Processus de jumelage

Chaque champion suit les règles du combat à mort pendant 1 minute, et l’équipe avec le plus grand nombre de victoires l’emporte.

· Championne

Chaque champion a ses caractéristiques uniques. Chaque champion possède 1 compétence de base qui peut être utilisée pendant le temps de recharge et un ultime qui ne peut être utilisé qu’une fois par set. Afin de gagner le match, vous devrez exercer un bon jugement sur les capacités de base et les caractéristiques des compétences de chaque champion, et sélectionner celle qui convient en fonction de la situation.

· Gestion des joueurs

Vous pouvez construire une équipe plus forte soit en recrutant de meilleurs joueurs, soit en formant des joueurs existants. Chaque joueur a des capacités d’attaque/défense et des niveaux de compétence de champion différents. Certains joueurs ont des traits qui leur permettent même de posséder des compétences différenciantes. Tenir compte de la caisse de l’équipe et des compétences des joueurs pour gérer efficacement les joueurs.

· Croissance de l’équipe

Vous pouvez offrir un meilleur environnement aux joueurs en construisant des équipements ou en améliorant les installations. Fournissez à votre équipe un équipement qui offre d’excellentes performances et crée un environnement exceptionnel pour que les meilleurs joueurs puissent donner le meilleur d’eux-mêmes.

Vous êtes maintenant prêt à diriger votre équipe. Bonne chance à vous dans votre voyage pour remporter le championnat du monde!

Freddi Fish 3: The Case of the Stolen Conch Shell ou Marine Malice 3 – Le Mystère du Coquillage Volé (3 janvier)

Le coquillage géant des tropiques a disparu ! Marine et Luther, qui s’apprêtaient à passer de paisibles vacances, partent à la poursuite du voleur. Ils vont donc mener leur enquête et chercher des indices parmi les six suspects, pour démasquer le véritable voleur. Une fois le mystère résolu, Marine et Luther pourront assister à la grande cérémonie du festival du Créateur !

Putt-Putt Travels Through Time ou Pouce-Pouce – Voyage dans le temps (3 janvier)

… et la Porte du temps du Professeur Eclair tomba ne panne ! Aïe, les affaires de Pouce-Pouce sont aspirées dans le temps… et malheureusement son chien Peps a aussi disparu ! Pouce-Pouce décide de voyager dans le temps afin de retrouver ses affaires et surtout Peps ! Tout au long de ses aventures, il rencontrera des animaux préhistoriques, un roi du Moyen Age, un vieux chercheur d’or… Il verra dans l’avenir et vivra encore bien d’autres péripéties !