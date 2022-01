Les promotions de la semaine sur l’eShop de la Nintendo Switch (US)

Comme chaque lundi, Nintendo propose via l’eShop de nouvelles promotions sur l’eShop Nintendo Switch.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc crée un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utilisé une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits (encore plus en ce moment, avec -3% en plus via le code promo NT59), qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– 80’s Overdrive – $2.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– ACA NeoGeo Aero Fighters 3 – $3.99 (prix de base avant promotion: $7.99)

– ACA NeoGeo Art of Fighting 2 – $3.99 (prix de base avant promotion: $7.99)

– ACA NeoGeo King of the Monsters 2 – $3.99 (prix de base avant promotion: $7.99)

– ACA NeoGeo Real Bout Fatal Fury – $3.99 (prix de base avant promotion: $7.99)

– ACA NeoGeo Shock Troopers – $3.99 (prix de base avant promotion: $7.99)

– Agent A: A Puzzle in Disguise – $1.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Alex Kidd in Miracle World DX – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Anodyne 2 – $11.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Aragami: Shadow Edition – $8.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Arcade Archives Crazy Climber 2 – $3.99 (prix de base avant promotion: $7.99)

– Arcade Archives Ninja-Kid II – $3.99 (prix de base avant promotion: $7.99)

– Arcade Archives Omega Fighter – $3.99 (prix de base avant promotion: $7.99)

– Arcade Archives Terra Cresta – $3.99 (prix de base avant promotion: $7.99)

– Arcade Archives Terra Force – $3.99 (prix de base avant promotion: $7.99)

– Assassin’s Creed: The Rebel Collection – $14.79 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Assassin’s Creed III: Remastered – $14.79 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Atari Flashback Classics – $19.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Atelier Sophie – $23.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Attack on Titan 2 – $29.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Battery Jam – $2.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Black Bird – $9.49 (prix de base avant promotion: $18.99)

– Blair Witch – $8.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Blasphemous – $6.24 (prix de base avant promotion: $24.99)

– BlazBlue: Cross Tag Battle – $5.00 (prix de base avant promotion: $19.99)

– BlazBlue Central Fiction Special Edition – $19.50 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Blossom Tales – $5.24 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Brigandine: The Legend of Runersia – $29.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Capcom Beat ‘Em Up Bundle – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Cattails – $1.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Cel Damage HD – $1.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Clan N – $7.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Corpse Party: Blood Drive – $11.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Crown Trick – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Crypt of the NecroDancer – $3.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Crysis 2 Remastered – $22.49 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Crysis 3 Remastered – $22.49 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Crysis Remastered – $14.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Crysis Remastered Trilogy – $39.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Cuphead – $13.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Dandy Dungeon – $9.49 (prix de base avant promotion: $18.99)

– Death end re;Quest – $11.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Death Squared – $1.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Descenders – $12.49 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Dicey Dungeons – $2.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Disco Elysium: The Final Cut – $25.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Disgaea 1 Complete – $19.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Disgaea 4 Complete+ – $19.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Disgaea 5 Complete – $19.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Double Dragon & Kunio-kun: Retro Brawler Bundle – $10.00 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Dragon’s Dogma: Dark Arisen – $14.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Epic Chef – $18.74 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Evoland Legendary Edition – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Fairy Tail – $39.59 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Fate/Extella: The Umbral Star – $19.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Fate/Extella Link – $24.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Figment – $1.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Flipping Death – $3.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Framed Collection – $1.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Freedom Planet – $4.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Gal Metal – $7.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Gang Beasts – $23.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Gear.Club Unlimited 2 – $5.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– God Wars The Complete Legend – $9.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Going Under – $6.79 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Graveyard Keeper – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Greak: Memories of Azur – $11.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Groove Coaster Wai Wai Party!!!! – $35.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Guilty Gear – $6.90 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Guilty Gear XX Accent Core Plus R – $9.80 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Hello Neighbor – $9.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Heroland – $8.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Horizon Chase Turbo – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Human: Fall Flat – $6.79 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Hyper Light Drifter: Special Edition – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Hypnospace Outlaw – $7.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Immortals Fenyx Rising – $19.79 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Into the Breach – $7.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Jenny LeClue: Detectivu – $2.99 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Jurassic World Evolution: Complete Edition – $23.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Kemono Friends Picross – $7.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Kill la Kill IF – $10.00 (prix de base avant promotion: $19.99)

– KORG Gadget – $24.00 (prix de base avant promotion: $48.00)

– Lair of the Clockwork God – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Langrisser I & II – $19.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Lapis x Labyrinth – $9.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Laybrinth of Refrain: Coven of Dusk – $19.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Layers of Fear 2 – $22.49 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Layers of Fear: Legacy – $3.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– LEGO City Undercover – $5.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– LEGO DC Super-Villains – $8.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– LEGO Jurassic World – $7.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– LEGO Marvel Super Heroes – $19.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– LEGO Marvel Super Heroes 2 – $5.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– LEGO Ninjago Movie Video Game – $7.49 (prix de base avant promotion: $49.99)

– LEGO The Incredibles – $8.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– LEGO Worlds – $5.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Lonely Mountains: Downhill – $10.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Lumo – $1.99 (prix de base avant promotion: $19.95)

– Mad Rat Dead – $24.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Mario + Rabbids Kingdom Battle – $11.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Mario + Rabbids Kingdom Battle Gold Edition – $15.99 (prix de base avant promotion: $79.99)

– Mary Skelter 2 – $19.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Mega Man 11 – $14.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Mega Man Legacy Collection – $9.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Mega Man Legacy Collection 2 – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Mega Man X Legacy Collection – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Mega Man X Legacy Collection 2 – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Mega Man Zero/ZX Legacy Collection – $19.79 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Mercenaries Saga Chronicles – $7.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Miles & Kilo – $1.99 (prix de base avant promotion: $7.99)

– Monster Boy and the Cursed Kingdom – $13.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Monster Hunter Generations Ultimate – $15.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Monster Prom: XXL – $4.95 (prix de base avant promotion: $15.99)

– Monster Sanctuary – $6.79 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Mortal Kombat 11 – $9.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Moto Rush GT – $1.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Moving Out – $6.24 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Mr. Shifty – $3.74 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Mundaun – $11.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– My Time at Portia – $7.49 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Narita Boy – $12.49 (prix de base avant promotion: $24.99)

– NEO: The World Ends with You – $29.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Neo Cab – $3.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Neon Abyss – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Ninja Gaiden: Master Collection – $29.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– No More Heroes – $14.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– No More Heroes 2 – $14.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Northgard – $13.99 (prix de base avant promotion: $34.99)

– Not Tonight: Take Back Control Edition – $2.49 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Nyan Cat: Lost in Space – $4.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Observer – $5.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Oceanhorn 2 – $22.49 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas – $5.24 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Okami HD – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Onimusha: Warlords – $7.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Overcooked! 2 – $6.24 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Overcooked! All You Can Eat – $19.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Overcooked Special Edition – $1.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Paradise Killer – $12.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Paratopic – $1.99 (prix de base avant promotion: $5.49)

– Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy – $14.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Picross Lord of the Nazarick – $7.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Picross S – $6.39 (prix de base avant promotion: $7.99)

– Picross S2 – $7.19 (prix de base avant promotion: $8.99)

– Picross S3 – $7.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Picross S4 – $7.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Picross S5 – $7.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Picross S6 – $7.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Prinny 2: Dawn of Operation Panties, Dood! – $11.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Prinny: Can I Really Be the Hero? – $11.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Psikyo Shooting Stars Alpha – $19.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Psikyo Shooting Stars Bravo – $19.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Pumpkin Jack – $13.49 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Resident Evil – $12.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Resident Evil 0 – $12.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Resident Evil 4 – $14.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Resident Evil 5 – $14.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Resident Evil 6 – $14.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Resident Evil Revelations – $7.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Resident Evil Revelations 2 – $7.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Return of the Obra Dinn – $14.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Rivals of Aether – $14.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– RIVE: Ultimate Edition – $1.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– River City Melee Mach!! – $4.80 (prix de base avant promotion: $13.99)

– RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition – $11.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– RollerCoaster Tycoon Adventures – $24.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– RPG Maker MV – $24.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Runbow – $2.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Sakuna: Of Rice and Ruin – $23.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Saviors of Sapphire Wings / Stranger of Sword Revisited – $37.49 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition – $7.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Scribblenauts Mega Pack – $5.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Senran Kagura Peach Ball – $14.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Shadows of Adam – $7.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Shadowverse: Champion’s Battle – $29.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Shelter Generations – $7.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Shinsekai: Into the Depths – $14.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Slime-san – $3.99 (prix de base avant promotion: $11.99)

– SNK 40th Anniversary Collection – $19.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Spice and Wolf VR – $14.99 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Spice and Wolf VR 2 – $17.49 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Stay Cool, Kobayashi-san!: A River City Ransom Story – $5.60 (prix de base avant promotion: $13.99)

– Stick It to the Man – $2.39 (prix de base avant promotion: $11.99)

– Story of Seasons: Friends of Mineral Town – $27.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Story of Seasons: Pioneers of Olive Town – $29.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Street Fighter 30th Anniversary Collection – $14.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Super Neptunia RPG – $15.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Swords & Soldiers – $1.99 (prix de base avant promotion: $7.49)

– Syberia 1 & 2 – $2.33 (prix de base avant promotion: $34.99)

– The Alliance Alive HD Remastered – $19.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– The Caligula Effect: Overdose – $19.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– The Friends of Ringo Ishikawa – $8.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III – $29.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– The LEGO Movie 2 Videogame – $5.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– The Liar Princess and the Blind Prince – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– The Longest Five Minutes – $4.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– The Lost Child – $9.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– The Missing: J.J. Macfield and the Island of Memories – $7.50 (prix de base avant promotion: $29.99)

– The Sinking City – $9.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Thomas Was Alone – $4.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Tiny Metal – $7.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Toki Tori – $1.99 (prix de base avant promotion: $4.99)

– Toki Tori 2+ – $1.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– To the Moon – $7.79 (prix de base avant promotion: $11.99)

– Touhou Spell Bubble – $27.49 (prix de base avant promotion: $54.99)

– Tropico 6 – $27.49 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Uno – $3.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Unreal Life – $13.79 (prix de base avant promotion: $22.99)

– Urban Flow – $1.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Vaporum – $4.99 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Vaporum: Lockdown – $10.99 (prix de base avant promotion: $21.99)

– void tRrLM(); // Void Terrarium – $12.49 (prix de base avant promotion: $24.99)

– West of Loathing – $6.05 (prix de base avant promotion: $11.00)

– What the Golf? – $7.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– WILL: A Wonderful World – $7.49 (prix de base avant promotion: $14.99)

– World End Syndrome – $10.00 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Worms Rumble – $2.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Worms W.M.D – $5.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Yoku’s Island Express – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Yomawari: The Long Night Collection – $14.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Yooka-Laylee – $7.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Yooka-Laylee and the Impossible Lair – $7.49 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Ys VIII – $19.99 (prix de base avant promotion: $59.99)

– Zombies Ate My Neighbors and Ghoul Patrol – $7.49 (prix de base avant promotion: $14.99)