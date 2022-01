3 nouveaux jeux Nintendo Switch annoncé aujourd’hui

Le développeur Camel 101 et l’éditeur RedDeerGames ont annoncé que le jeu de survie/horreur science-fiction Syndrome arrivera sur Nintendo Switch dans le courant de l’année. Vous vous réveillez confus, probablement les effets de votre passage en chambre de cryogénisation. Personnes aux alentours, vous commencez à trouver les cadavres de membres d’équipage. Le vaisseau est à la dérive, et la personne ou la chose qui a tué vos équipiers est probablement toujours là. Syndrome est un jeu d’horreur science-fiction qui prend place à bord du « Valkenburg », un vaisseau d’exploration équipé des systèmes les plus avancés de la flotte Novacore. Vous devez découvrir ce qu’il est arrivé à vos membres d’équipage et faire de votre mieux pour survivre à ce cauchemar. Les ennemis sont puissants et nombreux, ce qui veut dire que la discrétion et la fuite sont les meilleures stratégies. Vous trouverez des armes dans le vaisseau, mais les munitions sont rares et doivent donc être sagement utilisées.

Gastova : The Witches of Arkana a été financé avec succès sur Kickstarter, et le projet est prévu pour la Nintendo Switch. MechWolf Productions a réussi à réunir environ 10 000 dollars, soit un peu plus que l’objectif de financement initial.

Gastova : The Witches of Arkana est décrit comme « un jeu d’aventure léger en 2D » inspiré de Mega Man et Wonder Boy. Les joueurs joueront le rôle du gardien des sorcières d’Arkana et partiront à la recherche des sorcières qui étaient autrefois les camarades de classe et/ou les amis les plus proches de Gastova. Comme il s’agit d’un jeu de plateformes, il y aura beaucoup de sauts, d’esquives et de tirs. Le jeu comporte un total de huit paysages différents avec des obstacles uniques. Toutes les zones contiennent deux parties, et à la fin de chacune d’elles, vous affronterez un boss. Gastova peut évoluer en utilisant une monnaie spéciale pour améliorer ses capacités. Il est également suggéré qu’il y aura des améliorations cachées dans le monde. En outre, en battant d’autres sorcières, vous recevrez leur bénédiction et éveillerez le pouvoir de Gastova de canaliser la magie de son amie.

Faites-vous des amis, libérez des esprits et empêchez la fin du monde ! Bienvenue à Kraken Academy, un rêve haut en couleur qui, aux yeux de la justice, n’est « techniquement qu’une école. » Avec l’aide d’un kraken magique, manipulez une boucle temporelle et sauvez le monde. Kraken Academy!! sortira sur l’eShop, la boutique en ligne de la console hybride, le 24 février pour 16,99 €.

Bienvenue à Kraken Academy.

Kraken Academy n’est pas un lycée ordinaire. Les fantômes ont investi la section des arts, une secte se réunit sous la cage à grimper et des crocodiles mangent les enfants. Avec l’aide d’un kraken magique, démasquez le ou la Perfide, cet esprit malveillant qui se cache dans l’école. Chaque boucle temporelle est un pas de plus pour sauver Kraken Academy.

Explorez & enquêtez

Bien que sauver le monde reste votre principal objectif, de nombreuses autres activités vous sont également proposées. Profitez de cette boucle de trois jours pour explorer le campus et connaître les habitudes de tout le monde. Participez à une fête costumée, enquêtez et aidez le concierge de l’école à démanteler un syndicat du crime.

Rejoignez un club

Kraken Academy comprend quatre clubs : musique, art, sport et théâtre :

Rejoignez le club de musique et créez le groupe de rock le plus branché de l’école.

Exprimez votre créativité avec le club d’art et prenez part à une exposition.

Relevez des défis pour devenir le guerrier ultime avec le club de sport.

Le club de théâtre est plein de snobs, mais vous devriez suivre le mouvement ! Qui sait, vous pourriez même devenir une star dans leur prochaine pièce.

Heureusement, vous pouvez tous les rejoindre ! À l’aide de votre amulette magique, devenez membre d’un club différent à chaque boucle temporelle.

Intégrez-vous

Kraken Academy est un melting-pot de personnalités farfelues. Rien que dans le club de musique, vous rencontrerez Vladimir, le chanteur beau gosse qui a du mal à tenir à distance ses fangirls hystériques ; Simona, la bassiste grincheuse, toujours avec son sweat à capuche girafe et qui déteste tout le monde (y compris vous) ; et Brocoli Girl, la batteuse, qui aime toujours son ex. Alors, allez-y ! Enfilez votre uniforme, attrapez votre amulette magique pour voyager dans le temps, et ignorez la voix dans votre tête qui dit que c’est une mauvaise idée !