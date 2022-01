Apex Legends – “Histoires des Terres Sauvages : Gridiron”

Le 4 janvier 2022 – Aujourd’hui, EA et Respawn dévoilent la nouvelle bande-annonce “Histoires des Terres Sauvages” qui approfondit l’univers des personnages uniques issus d’Apex Legends. Dans cette vidéo, Bangalore, tiraillée entre l’amour de son frère et la seule cause qu’elle ait jamais défendue, a des décisions difficiles à prendre et de lourdes conséquences à assumer après la Bataille de Gridiron.

Découvrez les répercussions de la bataille finale de la Guerre Frontalière dans “Histoires des Terres Sauvages : Gridiron” :

