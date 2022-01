Fire Emblem Heroes: Nouveautés de la version 6.1.0

Voici une annonce de la part de l’équipe de développement.

Nous aimerions vous présenter les nouveautés et les changements de la version 6.1.0.

■ Ajout de Duels d’invoc. C

Duels d’invocateurs fait son apparition dans « Événements » sous la forme de Duels d’invoc. C !

Duels d’invoc. C est un événement au cours duquel vous pouvez combattre pour gagner de la gloire en utilisant les mêmes règles de base que celles de Duels d’invocateurs. Participer à cet événement ne consomme pas d’énergie et vous pouvez vous battre jusqu’à ce que vous perdiez trois fois. Vous pouvez obtenir des récompenses comme des dracofleurs, des parchemins divins : partie 2 et bien plus !

Les paliers, appelés échelons, sont déterminés par la quantité de gloire que vous gagnez. Ils sont ensuite affichés dans votre carte de profil. Utilisez intelligemment les aptitudes de capitaine et la zone de capture pour tirer votre épingle du jeu et atteindre un échelon élevé !

Duels d’invoc. C est un événement qui existe indépendamment de Duels d’invocateurs dans le colisée. Si vous voulez participer à cet événement, touchez « Événements » au lieu de « Colisée ». De plus, afin de participer à Duels d’invoc. C, vous devez d’abord obtenir le badge de duelliste dans les batailles de faveur. Le badge de duelliste peut être obtenu en atteignant le niveau de faveur 80.

Notes :

・ Vous devez avoir obtenu le badge de duelliste pour participer à cet événement. Vous n’avez pas besoin de l’équiper.

・ Si vous essayez de participer à Duels d’invoc. C sans avoir obtenu le badge de duelliste, un message de confirmation s’affichera et vous redirigera vers Duels d’invocateurs dans le colisée.

○ Saisons

La période active de l’événement « Duels d’invoc. C » est considéré comme une saison. Chaque événement sera disponible pendant quatre jours. Les aptitudes de capitaine disponibles sont identiques à celles de Duels d’invocateurs dans le colisée, vous pouvez donc les voir dans la notification intitulée « Au programme du colisée cette semaine ».

○ Bonus Appel aux armes

Au total, trois héros légendaires et/ou mythiques seront concernés par Appel aux armes chaque saison. Si votre équipe compte un allié concerné par Appel aux armes, la quantité de gloire perdue peut diminuer de 40 lorsque vous perdez un combat. De plus, les alliés concernés par Appel aux armes ignorent la première défaite de chaque saison, vous pouvez donc subir jusqu’à quatre défaites.

Note : cet effet ne s’applique qu’une seule fois, même si vous avez plus d’un allié concerné par Appel aux armes dans votre équipe.

Le lancement du premier événement « Duels d’invoc. C » est prévu le 20/1/2022 7:00(UTC).

Nous donnerons plus de détails sur les règles et les bonus Appel aux armes dans une notification « Prochainement » avant le lancement de l’événement.

Notes :

・ Le niveau de faveur n’augmente pas dans Duels d’invoc. C. De plus, vous ne pouvez pas définir des règles personnalisées.

・ Lorsque les événements Duels d’invoc. C auront lieu, l’assaut de l’arène ne sera pas disponible dans le colisée. (Par exemple, le lancement du premier événement « Duels d’invoc. C » est prévu le 20/1/2022 7:00(UTC), l’assaut de l’arène ne sera donc pas disponible lors de la saison débutant le 18/1/2022 7:00(UTC)). Pour cette raison, les quêtes « Modes du colisée » qui étaient disponibles toutes les semaines seront modifiées afin de ne pas inclure l’assaut de l’arène. À la place, nous ajouterons l’assaut de l’arène aux quêtes mensuelles.

■ Mise à jour de la tour de l’éveil

Deux aptitudes seront désormais offertes pour les emplacements des aptitudes A, B et C dans les cartes en mode Infernal dans la tour de l’éveil (niveaux 13 et plus). De plus, les aptitudes qui apparaîtront seront des aptitudes exclusives ou des aptitudes valant 240 PA ou plus.

Note : ces mises à jour seront appliquées dès l’événement de la tour de l’éveil qui commencera prochainement. Veuillez garder à l’esprit qu’elles ne s’appliqueront pas à l’événement de la tour de l’éveil actuellement actif.

■ Mise à jour de l’option de filtrage

Nous avons ajouté l’option « Recherche d’aptitude » à la fonctionnalité de « Filtres », afin de faciliter la recherche de héros en fonction des aptitudes sur les écrans « Gérer les équipes » et « Transmettre aptitudes »

■ Ajout de nouveaux événements souvenir dans le Voyage en duo

○ Ajout de nouveaux événements souvenir

■ Ajout de nouvelles aptitudes pour certains héros légendaires

Parmi les héros apparaissant dans les focus « Remix héros légendaires », Eirika, Princesse résolue, et Lucina, Archère glorieuse, obtiennent de nouvelles aptitudes.

○ Nouvelles aptitudes

・ Aptitude A

Solo Atq/Vit 4

S’il n’y a pas d’alliés sur les cases adjacentes à l’unité, confère Atq/Vit +7 pendant le combat.

・ Aptitude B

Bracelet lunaire Ⅱ

Active【Mobilité (2)】.

Neutralise les effets qui garantissent à l’ennemi de réaliser des doubles frappes ou empêchent l’unité d’en réaliser pendant le combat. Inflige des dégâts supplémentaires à hauteur de 15 % de la Déf de l’ennemi.

【Mobilité (2)】

Après une attaque, l’utilisation d’une aptitude de soutien ou la destruction d’une structure, l’unité peut se déplacer de 2 case(s). L’unité se déplace en fonction de son type de mouvement. Une fois par tour. Attaque ou soutien impossible. S’il y a plusieurs effets similaires, seul le plus puissant s’applique. Après le déplacement, si une aptitude permettant d’agir à nouveau (comme Élan victorieux) devait se déclencher, Mobilité se déclenchera après l’action conférée. Le mouvement de base de l’unité n’a pas d’effet sur le mouvement conféré. La téléportation (via des aptitudes comme Sauvetage) ne peut pas excéder une distance de 2 case(s).

Aptitude réservée à l’unité d’origine.

・ Aptitude de soutien

Vision du futur II

Portée : 1

L’unité échange de place avec un allié. Inflige Atq/Déf -7 à l’ennemi le plus proche à 4 cases ou moins de l’unité et de la cible jusqu’à la fin de sa phase. L’unité peut agir à nouveau. (Une seule fois par tour.) Aptitude réservée à l’unité d’origine.

・ Aptitude A

Hirondelle rapide 3

Si l’unité initie le combat, confère Atq +6 et Vit +7 pendant le combat.

Non compatible :

Eirika, Princesse résolue, et Lucina, Archère glorieuse, ont de nouvelles armes à améliorer. Consultez la section intitulée « Ajout de nouvelles armes et de nouvelles améliorations » pour en savoir plus.

■ Mise à jour de la liste des héros disposant de livrets militaires à durée limitée

Suite au lancement de la version 6.1.0, les joueurs peuvent désormais obtenir des parchemins divins : éphémère 1 lors d’événements et les échanger contre de nouveaux livrets militaires à durée limitée en utilisant la fonctionnalité de compilation de livrets militaires.

Les parchemins divins : éphémère 1 pourront être échangés contre les livrets militaires suivants :

Notes :

・ Il sera possible de compiler les livrets militaires ajoutés lors de cette mise à jour jusqu’au 28/2/2022 6:59(UTC).

・ Les parchemins divins : éphémère 1 peuvent être obtenus lors d’événements commençant après le lancement de la mise à jour 6.1.0.

・ Les parchemins divins : éphémère 12 pourront continuer d’être obtenus dans les événements commençant avant le lancement de la mise à jour 6.1.0.

■ Ajout de nouvelles armes et de nouvelles améliorations

Au rang 5★, les héros suivants peuvent obtenir de nouvelles armes qui leur sont réservées.

Codex ancien

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Canas, Savant

Lance promise

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Silas, Chevalier loyal

・ Les armes ci-dessus peuvent être améliorées dans l’atelier d’armement après avoir été obtenues.

・ Pour apprendre des aptitudes, allez dans la section « Entraînement » du menu « Alliés » et sélectionnez « Enseigner aptitudes ».

Les armes suivantes peuvent être améliorées à l’aide de médailles de l’arène et de rosée divine pour obtenir de nouveaux effets :

Sieglinde foudre

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Eirika, Princesse résolue

Souffle d’esprit

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Myrrh, Grand monstre

Thögn

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Lucina, Archère glorieuse

Rage du dragon

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Corrin, Prince onirique

Rage du dragon

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Corrin, Princesse onirique

Note : pour débloquer l’atelier d’armement, vous devez terminer le chapitre 13 du livre I du scénario, puis le deuxième entracte, « Le rituel des lames ».

■ Mise à jour de Duels d’invocateurs

○ Vous pourrez atteindre le niveau de faveur 1 500 dans les batailles de faveur à partir de la saison débutant le 11/1/2022 7:00(UTC)

○ Nous avons amélioré les commandes lorsque l’option « Attente : toucher deux fois » est désactivée

L’option « Attente : toucher deux fois » est toujours activée dans les duels d’invocateurs, même si celle-ci est désactivée dans les paramètres généraux du jeu. Afin d’éviter que les joueurs ne mettent fin à leur tour plus tôt que prévu de manière involontaire, nous avons corrigé ce problème de façon à ce que, quand « Attente : toucher deux fois » est désactivé dans les duels d’invocateurs et que certains de vos héros peuvent encore agir ou qu’ils sont affectés par Mobilité, vous deviez toucher trois fois au lieu de deux.

En ce qui concerne Mobilité, cela s’appliquera également aux situations en dehors des duels d’invocateurs.

Note : lorsque l’option « Attente : toucher deux fois » est activée, le comportement du jeu n’est pas modifié par la mise à jour.

○ Nous avons amélioré le comportement du jeu lorsqu’une erreur de connexion se produit

Lorsqu’une erreur de connexion survenait de votre côté alors que votre adversaire avait reconnu la défaite, le jeu donnait la priorité à l’erreur de connexion, et c’est vous qui subissiez la défaite. Nous avons amélioré le système afin que, si ces circonstances se produisent, la bataille compte comme une victoire pour vous.

■ Mise à jour du mode Raid céleste

○ Augmentation du niveau maximum de certaines structures :

・ Échelle (A) : niveau 7

Le placement d’une échelle de niveau 7 vous permettra de récupérer jusqu’à sept fois le coût en éther d’une bataille perdue. Tirez le maximum de profit de cette structure !

○ Mise à jour du centre d’éther

・ Deux nouveaux titres ajoutés à la salle de concert : « Regards furieux » de Fire Emblem: Radiant Dawn et « Liées par le destin (Sakura et Elise) » de Fire Emblem Fates.

■ Mise à jour de l’Assaut de Mjölnir

○ Augmentation du niveau maximum d’un mécanisme :

・ Barrière aquatique : niveau 5

■ Graals héroïques

Les héros suivants peuvent être invoqués en dépensant des graals héroïques :

・ Shamir, Ninja de la lune

・ Bertram, Cavalier terrifiant

■ Autres modifications

○ Vous pouvez modifier votre nom depuis l’écran « Modifier profil »

Un bouton vous permettant de modifier votre nom a été ajouté à l’écran « Modifier profil ». Le même message que celui disponible sur l’écran « Divers » sera affiché. Comme pour « Nom/sexe du personnage », les changements apparaissent lorsque vous modifiez votre nom et que vous touchez « Confirmer ». Lorsque vous modifiez uniquement votre nom, vous n’avez pas à toucher « Confirmer » en bas de l’écran « Modifier profil ».

○ Conjointement à une mise à jour de la page de FAQ, nous avons modifié une partie du menu « Divers »

Nous avons modifié le bouton « Aide/Etc. » du menu « Divers » par « Informations, aide, etc. ». Si vous touchez le bouton « Service consommateurs » dans ce menu, la page de FAQ s’affichera. Nous avons modifié l’emplacement des menus qui se trouvaient dans la section « Service consommateurs » comme suit :

・ « Contact »

Nous avons déplacé le bouton « Contact » pour qu’il apparaisse sur la page de la FAQ qui s’affiche à présent lorsque vous touchez « Service consommateurs ».

・ « Votre avis »

Ce bouton a été déplacé dans le menu « Informations, aide, etc. ».

C’est tout ce qu’il y a à savoir sur cette mise à jour !

Nous espérons que vous continuerez de vous amuser avec Fire Emblem Heroes.