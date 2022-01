De nouvelles données de Famitsu ont révélé que la Nintendo Switch s’est vendue à 5,3 millions d’exemplaires au Japon en 2021.

Ce chiffre est basé sur les ventes enregistrées entre le 28 décembre 2020 et le 19 décembre 2021, en tenant compte de tous les modèles (standard, Lite et OLED). Les performances de la Switch sont similaires d’une année sur l’autre. En 2020, la console s’est vendue à 5,1 millions d’exemplaires au Japon. La Switch s’est vendue cinq fois plus que toutes les autres consoles réunies. La PlayStation 5, la PlayStation 4, la Xbox Series X|S et la 3DS se sont vendues à 1,1 million d’unités l’année dernière : 942 798 exemplaires pour la PS5, 103 786 exemplaires pour la PS4, 95 598 exemplaires pour la Xbox Series X|S et 28 224 exemplaires pour la 3DS.

Si les ventes de l’année dernière auront été en partie portées par le succès massif d’Animal Crossing : New Horizons, la Switch a été soutenue en 2021 par les lancements de Monster Hunter Rise, Pokemon Brilliant Diamond et Shining Pearl, et Super Mario 3D World + Bowser’s Fury.