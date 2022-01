Une suite pour Jenny LeClue – Detectivu enfin annoncée !

C’est l’un de nos chouchou de l’année 2020, le point & click Jenny LeClue – Detectivu aura droit à une suite comme annoncé aujourd’hui sur le Twitter officiel. Je vous invite à lire notre test du jeu si vous le connaissez pas, et à l’ajouter dans votre liste d’envie, le jeu étant souvent en promotion à -80% (voir plus).

🥳🔎YES!! We are in production for @JennyLeClue 2! That’s all we can say…the rest remains a mystery for now…🔍🎉 pic.twitter.com/ZL0u4tjzoZ

— Jenny LeClue – Detectivu (@JennyLeClue) January 6, 2022