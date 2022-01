Bandai Namco lance des promotions sur l’eShop Nintendo Switch pour le début d’année 2022

Bandai Namco lance les promotions de début d’année via l’eShop Nintendo Switch.

Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits, qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera. Les promotions sont valides jusqu’au 16 janvier 2022. Elles ne seront pour le moment pas identiques en Europe.

– Active Life Outdoor Challenge – $29.99 (prix de base avant promotion: $49.99)

– Captain Tsubasa: Rise of New Champions – $19.79 ($59.99)

– Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition – $14.99 ($49.99)

– Disney Tsum Tsum Festival – $19.99 ($49.99)

– Doraemon Story of Seasons – $12.49 ($49.99)

– Dragon Ball FighterZ – $9.59 ($59.99)

– Dragon Ball Z: Kakarot + A New Power Awakens Set – $35.99 ($59.99)

– God Eater 3 – $9.59 ($59.99)

– Jump Force – $12.49 ($49.99)

– Katamari Damacy Reroll – $7.49 ($29.99)

– Little Nightmares – $7.49 ($29.99), aussi disponible en Europe pour 6,99€

– Little Nightmares II – $20.09 ($29.99)

– Mr. Driller DrillLand – $7.49 ($29.99), aussi disponible en Europe pour 4,99€

– My Hero One’s Justice – $9.59 ($59.99), aussi disponible en Europe pour 9,59€

– My Hero One’s Justice 2 – $20.99 ($59.99)

– Namco Museum – $7.49 ($29.99)

– Namco Museum Archives Vol 1 – $4.99 ($19.99), aussi disponible en Europe pour 4,99€

– Namco Museum Archives Vol 2 – $4.99 ($19.99), aussi disponible en Europe pour 4,99€

– Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto – $16.49 ($49.99)

– Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy – $11.99 ($39.99)

– Ni no Kuni – $9.99 ($49.99)

– Ni no Kuni II – $41.99 ($59.99)

– One Piece: Pirate Warriors 3 – $6.39 ($39.99)

– One Piece: Pirate Warriors 4 – $17.99 ($59.99), aussi disponible en Europe pour 20,99€

– One Piece: Unlimited World Red – $6.39 ($39.99), aussi disponible en Europe pour 8,99€

– Pac-Man Championship Edition 2 Plus – $5.99 ($19.99)

– RAD – $4.99 ($19.99)

– Super Dragon Ball Heroes: World Mission – $8.99 ($59.99)

– Sword Art Online: Fatal Bullet – $9.59 ($59.99)

– Sword Art Online: Hollow Realization – $7.49 ($49.99), aussi disponible en Europe pour 7,49€

– Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! – $9.99 ($49.99)

– Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack – $24.99 ($49.99)

– Tales of Vesperia – $12.49 ($49.99)