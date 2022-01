QuickSpot débarque sans prévenir sur l’eShop de la Nintendo Switch

Bandai Namco vient de sortir sur l’eShop US un jeu Nintendo Switch peu conventionnel intitulé QuickSpot. Sorti au Japon en avril dernier, il s’agit d’un opus basé sur le jeu Nintendo DS de 2006 du même nom. Attention cependant, pour le moment, le jeu n’est disponible que sur l’eShop US, pour 19,99$. La sortie en Europe n’est pour le moment pas annoncé, mais le jeu peu apparaitre à tout moment, comme pour sa sortie américaine, de même non annoncée. Si vous voulez craquer sur QuickSpot dès aujourd’hui, mais vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

QuickSpot stimule le cerveau et entraîne les yeux avec des jeux amusants où les joueurs essaient de trouver des erreurs, d’assembler des pièces de puzzle et de découvrir des objets cachés dans une galerie d’images créatives. Arrivant sur la Switch pour la première fois avec des types de jeux nouvellement ajoutés, un tout nouveau mode Party, et une variété de nouvelles illustrations, QuickSpot permet aux joueurs de s’adonner à des jeux rapides en solitaire ou de rassembler des amis pour se disputer les droits de vantardise.