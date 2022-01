Stranded Deep sort de l’eau dans une nouvelle édition physique sur Switch le 25 mars 2022

Saint-Ouen, France – 11 janvier 2022 : Beam Team Publishing et Just For Games ont le plaisir d’annoncer la sortie prochaine en version physique du jeu de survie populaire Stranded Deep sur Nintendo Switch, qui sera disponible en ligne et en magasin dès le 25 mars 2022.

Perdu en mer suite à un crash aérien, vous êtes livré à vous même au milieu d’îles mystérieuses et inhospitalières. Ramassez des objets, construisez des armes, des bâtiments et des moyens de déplacement pour explorer toujours plus et survivre parmi les requins et autres créatures aquatiques qui ne vous laisseront aucune chance !

Pour la première fois, Stranded Deep arrive en cartouche sur Nintendo Switch ! Amenez ce jeu de survie partout avec vous, ou bien profitez-en depuis votre canapé en mode docké.

À propos de Stranded Deep :

METTEZ VOS COMPÉTENCES DE SURVIE À L’ÉPREUVE DANS CETTE AVENTURE EN MONDE OUVERT.

À la suite d’un mystérieux accident d’avion, vous errez au large de l’océan Pacifique. Sans personne, ni aucun moyen d’appeler à l’aide, vous devez faire de votre mieux pour survivre.

CONSTRUISEZ. FABRIQUEZ. SURVIVEZ. ÉCHAPPEZ-VOUS.

Explorez les fonds sous-marins et la terre ferme afin de trouver du matériel pour fabriquer les outils, les armes et l’abri dont vous aurez besoin pour rester en vie. Restez sur vos gardes : la faim, la soif et l’exposition vous mettront des bâtons dans les roues, tandis que vous affronterez les éléments et les dangereuses créatures du Pacifique.

Vivez suffisamment longtemps, restez en vie !

Caractéristiques principales :