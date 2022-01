10 nouveaux jeux annoncés ou datés sur Nintendo Switch

On commence aujourd’hui avec The Company Man qui sortira le 21 janvier pour 19,99 €.

Une version physique sera proposée chez certains détaillants à Hong Kong, Taïwan, Singapour et d’autres marchés d’Asie du Sud-Est à partir du 26 janvier.

The Company Man est un jeu de plateforme-action classique qui vous met dans la peau de Jim, salaryman lambda chez Good Water Company. Repoussez vos collaborateurs enragés à coups de clavier et buvez du café pour vous requinquer. Survivez aux vicissitudes de la vie d’entreprise et accomplissez la quête de votre vie : devenir PDG !

ÉLIMINEZ TOUS CEUX QUI VOUS BARRENT LA ROUTE VERS LE SOMMET

Prouvez votre maîtrise du jeu de plateformes en traversant sept services d’entreprise grouillant de pièges, de collaborateurs vicelards et de boss redoutables.

IMMERGEZ-VOUS DANS UN MONDE MAGNIFIQUEMENT DESSINÉ

Explorez divers mondes somptueux peints à la main, de la banquise surclimatisée de la Compta aux montagnes de paperasse des Ressources humaines.

DES SUJETS BIEN RÉELS ABORDÉS AVEC HUMOUR

Vous avez déjà eu un supérieur feignasse finie qui vous déléguait tout, ou un collègue qui cherchait à vous embobiner dans une vente pyramidale ? Les nombreux jeux de mots et autres clins d’œil à la vie d’entreprise vous décrocheront de nombreux sourires.

AMÉLIOREZ VOS ARMES POUR MIEUX REMPLIR VOTRE OFFICE

Chaque service battu vous rapporte une amélioration de clavier. Entre les recadrages par mail et le tsunami de spams, vous ne manquerez pas d’outils pour faire votre travail.

OFFREZ-VOUS UNE PAUSE CAFÉ REVIGORANTE

Un petit coup de mou ? Faites une pause café pour regagner santé et endurance ! C’est vrai quoi, on ne peut pas renverser une société sans caféine.

RENFORCEZ-VOUS À COUPS DE FÈVES

Dépensez les pièces gagnées en bastonnant vos collaborateurs au coffee-shop, qui propose diverses fèves de café pour renforcer votre santé et votre endurance.

CHERCHEZ LES ÉPREUVES SECRÈTES

Relevez le défi des épreuves secrètes qui opposent Jim à des vagues incessantes de collègues. Attention, elles ne sont pas faciles à trouver !

UN NIVEAU DE DIFFICULTÉ POUR CHACUN

Débutant ou expert, nous avons ce qu’il vous faut avec un vaste panel de niveaux de difficulté allant de Normal à Impossible (qui se débloque après avoir terminé le jeu).

Aviary Studios a annoncé que The Gallery sortira sur Nintendo Switch. Le jeu d’action en direct sera prêt à être lancé en avril prochain.

The Gallery, qui a été filmé sur une période de six semaines en février et mars de l’année dernière, est décrit comme « une combinaison palpitante de thriller de prise d’otages et de drame social avec un soupçon d’esthétique cinématographique de festival mondial. » Il se déroule en 1981 et 2021, « deux périodes qui revêtent une importance politique, sociale et culturelle considérable dans l’histoire du Royaume-Uni et qui se reflètent intelligemment dans l’histoire nuancée ». Attendez-vous à rencontrer plus de 150 points de décision. Paul Raschid a écrit et mis en scène The Gallery. La distribution comprend George Blagden (Versailles et Vikings), Anna Popplewell (Les Chroniques de Narnia), Kara Tointon (Mr. Selfridge et Eastenders), Rebecca Root (The Queen’s Gambit), Richard Fleeshman (The Sandman et Coronation Street), Shannon Tarbet (Killing Eve et Love Sarah) et Fehinti Balogun (I May Destroy You). The Gallery sera vendu en version numérique sur Switch via l’eShop. Il fera également son apparition dans les cinémas britanniques où le public jouera le jeu à la majorité dans le cadre d’une expérience interactive immersive et participative.

Demoniaca: Everlasting Night sortir ademain, le 13 janvier sur Nintendo Switch pour 14,99 €.

Une aventure gothique de type Metroidvania vous attend dans Demoniaca: Everlasting Night, un jeu de plates-formes à défilement horizontal qui mêle une imagerie grotesque à un style séduisant. Explorez, combattez, nouez des amitiés et cherchez à vous venger de ceux qui vous vous ont causé une douleur et une perte insupportables ! En parcourant la redoutable et corrompue tour de Babel, vous découvrirez de nombreux secrets, affronterez de puissants seigneurs et éliminerez leurs serviteurs. Lancez-vous dans des combats en temps réel, faciles à prendre en main mais difficiles à maîtriser. Accédez à de nouvelles zones dans et autour de la tour à mesure que vous progressez, et améliorez vos capacités. Mais quelle fin peut attendre quelqu’un qui est en proie à tant de colère et de désespoir ?

Queeny Army sortira le 18 janvier sur l’eShop de la console hybride de Nintendo.

Cake Invaders est lui annoncé pour le 26 janvier.

L’éditeur Eastasiasoft et le développeur Tonguç Bodur ont annoncé The Dead Tree of Ranchiuna, « une expérience immersive qui explore à quel point la société peut être injuste » avec des éléments de plateforme légère et de puzzle. Le jeu sera disponible sur Nintendo Switch le 2 février.

The Dead Tree of Ranchiuna nous montre à quel point une société peut être injuste d’une manière directe et réaliste et avec le pouvoir d’éléments fantastiques. Un homme revient au village où il a grandi après l’obtention de son diplôme universitaire. Alors qu’il remarqua qu’il n’y a personne aux alentours, il voit des visions d’un incident survenu il y a quelque temps lorsqu’ il n’était pas là, y compris le retour d’autre personne au village, ignorants de ce qui les attendait. Ces visions sont de différentes temps et endroits, laissant le joueur découvrir des indices pour résoudre le mystère. The Dead Tree of Ranchiuna nous montre à quel point une société peut être injuste d’une manière directe et réaliste et avec le pouvoir d’éléments fantastiques. Certains actes du jeu peuvent simplement être considérés comme des récits symboliques.

Beat Souls est annoncé sur la boutique en ligne pour le premier trimestre de cette année.

Splash Cars sortira aussi lors du premier trimestre de cette année.

Le monde tel qu’il était n’existe plus, disparu en même temps que le Roi. Reforgez la réalité en rassemblant les témoignages des survivants dans cet action-RPG à la narration complexe et aux combats épiques dans un monde semi-ouvert. Êtes-vous prêt, Voyageur ? Shattered – Tale of the Forgotten King arrivera sur Nintendo Switch dès cette année.

Le monde tel qu’il était n’existe plus, disparu en même temps que le Roi. Voyageur de ces terres abandonnées, c’est à vous d’en rassembler les fragments de réalité et de retracer la chute de sa civilisation à travers des combats épiques et précis, l’exploration onirique d’un semi-open world et le témoignage des rares survivants… Certains plus dignes de confiance que d’autres. Un continent en ruines, empli d’histoires oubliées et de puissants ennemis, s’offre à vos errances. Les Voyageurs qui s’y aventureront découvriront de nombreux secrets sur le monde fragmenté d’Hypnos, mais également sur leur propre histoire…Combats rigoureux et phases de plateforming en 2.5D se mêlent à une narration complexe dans l’univers onirique de Shattered – Tale of the Forgotten King.

Caractéristiques :

Un monde à découvrir : Explorez un sublime semi-open world à embranchements narratifs empli d’étranges secrets. Chaque zone conte une histoire à travers une direction artistique incroyable et un design finement ciselé.

: Explorez un sublime semi-open world à embranchements narratifs empli d’étranges secrets. Chaque zone conte une histoire à travers une direction artistique incroyable et un design finement ciselé. De terribles ennemis à vaincre : Observez-les et apprenez à anticiper leurs comportements. Variez vos techniques, corps-à-corps à l’épée ou sorts à distance, pour dominer les affrontements, et expérimentez la fluidité des transitions de combats en 3D ou 2.5D.

: Observez-les et apprenez à anticiper leurs comportements. Variez vos techniques, corps-à-corps à l’épée ou sorts à distance, pour dominer les affrontements, et expérimentez la fluidité des transitions de combats en 3D ou 2.5D. Un univers en construction depuis 10 ans : L’univers de Shattered est le fruit d’un travail d’imagination et de créativité de plus d’une décennie : un monde épique façonné par les esprits de Redlock Studio. Tale of the Forgotten King est un premier pas dans la réalité d’Hypnos, avec d’autres jeux d’ores et déjà prévus.

: L’univers de Shattered est le fruit d’un travail d’imagination et de créativité de plus d’une décennie : un monde épique façonné par les esprits de Redlock Studio. Tale of the Forgotten King est un premier pas dans la réalité d’Hypnos, avec d’autres jeux d’ores et déjà prévus. Votre propre histoire : Les survivants d’Hypnos ne sont pas tous dignes de confiance : si la majeure partie vous aideront dans votre quête, certains autres chercheront à vous utiliser pour leurs propres fins. Le monde se souviendra des choix faits durant votre aventure, et seuls les voyageurs attentifs et dévoués sauront voir la vérité au delà du voile.

: Les survivants d’Hypnos ne sont pas tous dignes de confiance : si la majeure partie vous aideront dans votre quête, certains autres chercheront à vous utiliser pour leurs propres fins. Le monde se souviendra des choix faits durant votre aventure, et seuls les voyageurs attentifs et dévoués sauront voir la vérité au delà du voile. Une progression constante : Que ce soit à travers le combat ou l’exploration, le Voyageur évoluera. Quant à savoir comment il évoluera, cela dépend de vous. A l’aide des ressources limitées que vous trouverez sur votre chemin, choisirez-vous d’augmenter votre force ou de découvrir un nouveau secret oublié d’Hypnos ? D’acheter une nouvelle arme, ou d’améliorer la puissance de vos sorts ? Choisissez avec attention : tous les chemins ne peuvent pas être pris.

« Le vent gelé caresse ma peau comme la lointaine respiration d’un dieu mourant. Un souffle ancien. Les heures s’égrènent, inlassablement. La nuit s’étend au-dessus des toits d’Ackbar, insensible aux drames qui se nouent dans ses demeures et se jouent dans ses ruelles. Je murmure. Un texte couvert de cendres, le cadavre noirci d’une parole ravivée. Un savoir ancestral qu’Hypnos, après tant d’éons, me rend à contrecœur. Enfin. …Et l’Aîné vint, depuis les méandres du temps, porteur d’un grand Secret. À sa suite ne venait nulle cohorte, nul peuple aveugle et suppliant. Seulement le vide et le silence d’un monde fini. »

Kansei: The Second Turn HD sortira ce vendredi, le 14 janvier, pour 7,99 €.

Un adolescent doté de la capacité de faire revivre tout cadavre qu’il touche se retrouve mêlé à une autre affaire de meurtre lorsque le propriétaire d’une société renommée meurt dans des circonstances mystérieuses. Cette fois, cependant, il est obligé de faire équipe avec un groupe d’enfants aux capacités aussi uniques que les siennes. Malheureusement, ces nouveaux coéquipiers pourraient s’avérer plus dangereux que le tueur qu’ils chassent. Tout le monde a quelque chose à cacher, et le passé resurgit toujours à un moment. Interrogez des suspects, explorez la maison d’un riche défunt et découvrez les secrets des autres enfants tout en essayant de garder les vôtres cachés.