Grand Mountain Adventure: Wonderlands dévoile son édition physique Switch !

Paris, le 13 janvier 2022 – Microids Indie révèle aujourd’hui le contenu de l’édition physique du jeu Grand Mountain Adventure: Wonderlands sur Nintendo Switch. Le titre sortira sur la console de Nintendo en versions physique et numérique ainsi que sur PC ( Steam ) le 10 mars prochain .

Désormais disponible en précommande, l’édition physique comprendra :

Un écusson en tissu du logo du jeu

Une planche d’autocollants

2 cartes postales hivernales

« Pouvoir s’évader et explorer les montagnes à ski comme bon vous semble dans un jeu rafraîchissant et relaxant : c’est la promesse de Grand Mountain Adventure: Wonderlands qui, nous en sommes convaincus, saura plaire à un public très large », déclare Stéphane Longeard, CEO de Microids. « C’est donc tout naturellement que nous avons souhaité proposer une édition physique de ce titre, proposant des goodies hivernaux inédits ».

À propos de Grand Mountain Adventure: Wonderlands

Développé par le studio suédois Toppluva, Grand Mountain Adventure: Wonderlands est un magnifique jeu de ski et de snowboard en open-world dans lequel les joueurs explorent librement des montagnes remplies de centaines de défis à découvrir. Enfilez vos skis ou votre planche de snowboard et préparez-vous à une grande aventure dans les montagnes enneigées !

Après avoir déjà conquis plus de 8 millions de joueurs, le jeu prépare désormais sa sortie sur Steam et Nintendo Switch. Cette version augmentée et retravaillée intègrera notamment des graphismes et une I.A. améliorés, un mode multijoueur local, de nouvelles montagnes, et bien plus encore !

Caractéristiques du jeu :

Une ode à l’exploration : Chaussez vos skis ou votre snowboard et explorez 12 stations de sports d’hiver façon open-world. Découvrez des lieux encore jamais visités en hors-piste, de vastes forêts sauvages aux pics rocheux les plus hauts, des descentes vertigineuses aux villages isolés.

: Chaussez vos skis ou votre snowboard et explorez 12 stations de sports d’hiver façon open-world. Découvrez des lieux encore jamais visités en hors-piste, de vastes forêts sauvages aux pics rocheux les plus hauts, des descentes vertigineuses aux villages isolés. De nombreux défis vous attendent dans les montagnes : Lancez-vous dans des slaloms Super G, Slopestyle, Big Air, dénichez de nombreux objets à collectionner, et bien plus encore ! Des défis cachés et des pistes secrètes attendent également les plus aventureux.

: Lancez-vous dans des slaloms Super G, Slopestyle, Big Air, dénichez de nombreux objets à collectionner, et bien plus encore ! Des défis cachés et des pistes secrètes attendent également les plus aventureux. Glissez seul ou entre amis : Jouez en multijoueur local jusqu’à 4 joueurs. Atteignez la ligne d’arrivée, déboussolez vos amis en les percutant ou en leur lançant des boules de neige. Libre à vous d’explorer les montagnes en solo ou à plusieurs !

: Jouez en multijoueur local jusqu’à 4 joueurs. Atteignez la ligne d’arrivée, déboussolez vos amis en les percutant ou en leur lançant des boules de neige. Libre à vous d’explorer les montagnes en solo ou à plusieurs ! Détendez-vous avec le Mode Zen : Le Mode Zen vous permet de prendre un temps de pause et de passer un moment calme et relaxant. Tous les défis, les objets collectables et même les PNJ sont supprimés pour profiter pleinement du calme montagnard, un verre de chocolat chaud à portée de main !*

Grand Mountain Adventure: Wonderlands fait partie du label Microids Indie, aux côtés de Scrap Riders, Fallback, Murder Mystery Machine, Lornsword Winter Chronicle et la compilation Kingdom Majestic. Microids Indie est un label d’édition destiné à accompagner les studios et développeurs indépendants dans la création et le lancement de leurs jeux.