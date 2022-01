Un battle royale gratuit My Hero Academia annoncé sur Nintendo Switch

Alors là, on l’avait pas vu venir.

Cette information provient d’un utilisateur de Twitter (Atsushi101X), qui a pris une photo du dernier numéro du magazine Weekly Jump.

Un nouveau jeu My Hero Academia arrive sur Nintendo Switch, et celui-ci sera free-to-play. Ce jeu s’appelle My Hero Academia : Ultra Rumble, et il s’agira d’un battle royale à 24 joueurs. Les pages du magazine Weekly Jump montrent quelques captures d’écran du jeu ainsi que la liste des plateformes et du nom. La Nintendo Switch est donc déjà confirmée pour ce jeu, et bien qu’il n’y ait pas de date de sortie pour le moment, il est fait mention d’une bêta fermée pour bientôt. Celle-ci se déroulera sur le site web de Bandai Namco et de plus amples informations seront publiées dans un avenir proche.