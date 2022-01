Captain Toad: Treasure Tracker est le prochain jeu gratuit du Nintendo Switch Online

Comme vous le savez peut-être, Nintendo a un programme d’essai dans lequel ils offrent des téléchargements de jeux complets pour une durée limitée.

Comme Golf Story au Japon en ce moment, les joueurs américains abonnés au Nintendo Switch Online vont découvrir Captain Toad: Treasure Tracker d’aujourd’hui au 20 janvier ! Comme à chaque fois, cet essai est gratuit et le jeu est jouable dans son intégralité sur la période de l’offre. Les progrès réalisés dans Captain Toad: Treasure Tracker peuvent être transférés vers la version complète. Le jeu sera en promotion à partir du 16 janvier avec 33 % de réduction !

Comme a chaque fois, pour profiter de l’offre d’essai en Europe, il suffit de passer votre compte Nintendo Switch Online en Américain pour récupérer le jeu sur l’eShop dédié. Puis après le lancer depuis le même compte (que vous avez remis sur le pays « France »). Si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop Américain, voici un guide qui vous y aidera.

Prepare to dodge dangers in #CaptainToad: Treasure Tracker, available for #NintendoSwitchOnline members to try from 1/13, 10 AM PT — 1/20, 11:59 PM PT!

This title is available to purchase on the #NintendoSwitch #eShop for 30% off until 1/16, 11:59 PM PT!https://t.co/3QkwptJZsV pic.twitter.com/vrpFEG80iR

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) January 12, 2022