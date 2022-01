Une mise à jour palpitante de la part de l’équipe de Pokémon UNITE !

Bonjour à toutes et à tous,

Ces derniers mois, depuis la précédente lettre des producteurs, ont été tout simplement incroyables pour l’équipe de Pokémon UNITE. Nous avons pris plaisir à voir évoluer les stratégies et les techniques de jeu au fur et à mesure que les Dresseurs et Dresseuses montaient dans les rangs et découvraient de nouvelles façons de remporter la victoire. Cette communauté continue de nous impressionner par le talent dont elle fait preuve pour maîtriser les nouveaux Pokémon et les utiliser de manière inattendue.

En plus des Pokémon jouables qui rejoindront la sélection prochainement, de nombreuses choses sont prévues afin de rendre votre séjour sur l’Île d’Æos encore plus divertissant. Aujourd’hui, nous aimerions partager avec vous quelques informations sur ce qui vous attend dans Pokémon UNITE.

Tout d’abord, nous sommes heureux de vous annoncer que Pokémon UNITE intégrera les Championnats du Monde Pokémon en 2022 ! Dès cette année, des équipes de Pokémon UNITE du monde entier auront l’occasion de s’affronter tout au long d’une saison de compétitions, et celles qui seront qualifiées se retrouveront lors des Championnats du Monde en août. Nous vous communiquerons plus d’informations sur cet évènement prochainement.

Dans l’optique des Championnats Pokémon UNITE, nous avons poursuivi le développement d’un nouveau mode de tournoi visant à aplanir les disparités entre les joueurs, quel que soit le grade de leurs objets tenus. Restez donc à l’affût de nos futures annonces pour découvrir ce que vous réservera ce nouveau mode de jeu à sa sortie.

Nous sommes également heureux d’annoncer que de nouvelles langues seront disponibles en jeu très bientôt. À la suite d’une mise à jour qui sera déployée en début d’année, Pokémon UNITE pourra être joué en hindi, indonésien, portugais brésilien, russe, thaï et turc. Nous avons hâte de faire découvrir le monde de Pokémon UNITE à encore plus de joueurs et joueuses grâce à cette mise à jour et à nos efforts continus pour proposer d’autres langues de jeu.

Nous espérons que vous apprécierez les nouvelles que nous avons partagées aujourd’hui sur l’avenir de Pokémon UNITE. Nous sommes impatients de vous en communiquer encore plus dans les prochains mois, et nous continuerons de travailler dur pour vous offrir la meilleure expérience de jeu. Comme toujours, nous vous remercions de votre soutien et de l’intérêt constant que vous témoignez à l’égard de Pokémon UNITE.

À bientôt sur l’Île d’Æos, Dresseurs et Dresseuses !

Cordialement,

Masaaki Hoshino

Producteur, Pokémon UNITE