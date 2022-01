Kirby et le monde oublié sera compatible amiibo

Kirby et le monde oublié / Kirby and the Forgotten Land

Kirby gagne une nouvelle dimension dans sa prochaine aventure ! Dans ce nouveau jeu de plateformes en 3D, il sera possible de se déplacer librement en utilisant les pouvoirs de Kirby. Quelles nouvelles péripéties attendent notre héros dans ce monde qui semble empli de ruines d’une ancienne civilisation ?

La fonctionnalité réelle des amiibo n’a pas encore été révélée. Cependant, sur le listing officiel japonais du magasin My Nintendo Store, il est clairement fait mention de l’utilisation d’amiibo.

Kirby a déjà une certaine histoire avec les amiibo. En 2016, il y avait des figurines pour la star principale de la franchise ainsi que pour Meta Knight, King Dedede et Waddle Dee. Bien sûr, il y avait également des figurines de Kirby dans le cadre de la gamme Smash Bros. Il est toujours possible que de nouveaux amiibo soient produits pour Kirby et le monde oublié, bien qu’il soit plus probable que le jeu utilise simplement les produits précédents. En termes de fonctionnalités, il n’y aura probablement rien de trop important. Kirby : Planet Robobot sur 3DS offrait au personnage de nouvelles capacités de copie lorsqu’une figurine était scannée. L’un des points forts était la nouvelle figurine de Kirby qui offrait une capacité exclusive d’OVNI.

Rejoignez Kirby, le héros aussi mignon que puissant dans Kirby et le monde oublié, un nouveau jeu de plateformes et d’aventures en 3D pour les consoles de la gamme Nintendo Switch où l’attendent de nouveaux pouvoirs, de multiples merveilles, des environnements sauvages ainsi que de nombreux Waddle Dees. Les joueurs pourront découvrir cette nouvelle aventure dès la sortie du jeu le 25 mars 2022.

Tout commence lorsque Kirby arrive dans un monde inconnu où il va bientôt découvrir que les Waddle Dees ont été capturés par la meute des bêtes. Kirby débute alors une nouvelle quête afin de sauver ses amis avec l’aide du mystérieux Elfilin dont il fait la rencontre dans ce nouveau monde. Pour mener à bien cette quête, les joueurs vont devoir utiliser les nombreux pouvoirs de Kirby pour affronter leurs ennemis et explorer des environnements colorés et en 3D dans un monde où la nature et les vestiges d’une ancienne civilisation ont fusionné pour mettre l’agilité de notre héros à l’épreuve. Des Waddle Dees à sauver attendent Kirby à la fin de chaque niveau, mais il peut aussi être utile d’explorer chaque coin et recoin des environnements traversés afin d’en secourir un maximum.

La meute des bêtes ne se laissera pas faire, et Kirby aura bien besoin de ses pouvoirs, ainsi que de nouveaux dont Explorateur et Foreuse, pour lui faire face. Le pouvoir Foreuse lui permet de plonger sous terre avant d’attaquer les ennemis par en-dessous en surgissant du sol, et le pouvoir Explorateur permet quant à lui d’attaquer les adversaires à distance. Le jeu permet aussi de facilement jouer à deux en coop locale sur une seule console en partageant les manettes Joy-Con pour que le joueur 2 endosse le rôle de Bandana Waddle Dee, armé de sa fidèle lance.

Le village Waddle Dee fait aussi son apparition dans Kirby et le monde oublié, où il sert de hub central dans cette aventure. Le village s’agrandira à mesure que de plus en plus de Waddle Dees seront sauvés et différentes boutiques ouvriront leurs portes pour permettre de participer aux jeux favoris de ses habitants. Kirby pourra aussi prêter main-forte au café Waddle Dee, où il devra servir la clientèle rapidement pour maintenir son niveau de satisfaction et obtenir le meilleur score possible. Un Waddle Dee érudit se trouve aussi au village et fournira à notre héros des conseils avisés. En se connectant à Internet, il sera aussi possible de consulter les détails de données mondiales telles que le nombre total de Waddle Dees sauvés ou encore le pouvoir le plus populaire.