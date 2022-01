7 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch

On commence aujourd’hui avec Gem Wizards Tactics qui vient d’être annoncé sur Nintendo Switch pour cette année.

Rise of the Third Poweraerrivera lui le 10 février prochain sur l’eShop de la console hybride de Nintendo.

Scrapnaut est un jeu de survie descendant et de construction de base avec des éléments steampunk. Explorez un monde ouvert avec différents biomes, gérez l’oxygène, gérez vos fermes, produisez de l’électricité, construisez votre maison et bien plus encore !Le jeu sortira sur l’eShop le 20 janvier, ce jeudi, sur la boutique en ligne de la Nintendo Switch.

The Longest Road on Earth arrivera sur Nintendo Switch le 25 janvier, via l’eShop pour 9€99.

The Longest Road on Earth est un jeu narratif extrêmement personnel et profondément méditatif. Jouez en musique quatre petites histoires avec des mécaniques d’une grande simplicité et sans la moindre parole. Toutes sont sujettes à interprétation. Quelle histoire inventerez-vous pour chaque personnage et le monde qui l’entoure ? Laissez-vous emporter par les paroles obsédantes et nostalgiques de plus de vingt-quatre chansons particulièrement émotionnelles chantées par Beicoli. Emprunter la route de The Longest Road on Earth ne vous prendra que deux heures, et vous verrez que cela en vaut largement la peine. Une bande originale intimiste, dont les paroles abordent des thèmes évoquant la sérénité et la simplicité de la vie est incluse avec The Longest Road on Earth. Des sentiments, émotions, situations et perceptions qui n’ont rien d’extraordinaire, et qui pourtant nous définissent en tant qu’êtres humains, en donnant un sens à notre histoire personnelle et à la façon dont nous partageons notre existence avec les autres. Jouez quatre chapitres capturant l’essence même de la vie quotidienne et évoluez au milieu d’instants importants et banals à la fois, au rythme d’une bande originale nostalgique. L’absence de texte et de dialogues vous permet de partager ces tranches de vie avec les personnages, en en faisant votre propre interprétation. Même si le temps de jeu est assez court (moins de 3 heures), The Longest Road on Earth vous donne la possibilité de vous offrir de petits bonheurs tels que souffler sur des pissenlits, ramasser des coquillages, faire de la luge en hiver, ou encore enfourcher votre vélo par une belle journée d’été. Dans The Longest Road on Earth, il n’y a pas de défis pour nuire à votre expérience, ni de risques d’échec pouvant vous frustrer. Quels que soient votre âge, votre niveau de jeu ou les langues que vous parlez, vous pourrez profiter des commandes toutes simples pour vous amuser à votre rythme.

Vagantesortira lui le 27 janvier sur l’eShop pour $14.99 / €13.99.

Pendula Swing est annoncé sur Nintendo Switch pour cette année.

The Artful Escape arrivera le 25 janvier.

Un ado guitariste prodige fait un voyage psychédélique pour créer son personnage de scène et affronter l’héritage d’une légende de la folk disparue. Avec les voix de Michael Johnston, Caroline Kinley, Lena Headey, Jason Schwartzman, Mark Strong et Carl Weathers.

La veille de son premier concert, Francis Vendetti se bat avec l’héritage d’une légende de la folk disparue et les errances cosmiques de sa propre imagination. Pour échapper à l’héritage de son oncle, ce jeune guitariste prodige embarque dans un voyage psychédélique pour nourrir l’inspiration de son personnage de scène, à la recherche de qui il n’est pas, au gré d’une aventure qui se déroule dans un opéra volé, des paysages mélodiques extraterrestres et les insondables profondeurs du Cosmique Extraordinaire. Avec les performances vocales de Michael Johnston, Caroline Kinley, Lena Headey, Jason Schwartzman, Mark Strong, and Carl Weathers.

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS:

* Une histoire sur les grandes espérances, les héritages intimidants, les extraterrestres, la musique folk, les solos de guitare, la création et les rêves vécus comme des souvenirs.

* Improvisations musicales. Elles sont viscérales. Elles traversent les dimensions.

* Créez votre propre personnage de scène, de la science-fiction qui inspire son passé à la coupe de ses bottes de neige.

* Discutez, prenez conseil et passez d’agréables moments avec toutes sortes d’êtres : patrons de pub désabusés, villageois nostalgiques, vie sauvage extra-terrestre pataude et mastodontes d’une taille qui défie la réalité.

* Grattez, hurlez et dansez dans tout le multivers. Traversez des territoires sonores – composés par vos mouvements – comme si le monde lui-même était un instrument.