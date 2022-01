La saga culte Kingdom Hearts arrivera sur Nintendo Switch en streaming via le cloud le 10 février

Ouverture des précommandes et démos gratuites disponibles aujourd’hui

Paris, le 18 janvier 2021 – SQUARE ENIX Ltd. et Disney ont donné le coup d’envoi des festivités du 20e anniversaire de KINGDOM HEARTS en annonçant aujourd’hui que les fans pouvaient désormais précommander quatre jeux cultes KINGDOM HEARTS disponibles le 10 février sur Nintendo Switch™ en streaming via le cloud : KINGDOM HEARTS HD 1.5 + 2.5 ReMIX, KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue, KINGDOM HEARTS III + contenu téléchargeable Re Mind et la collection tout-en-un KINGDOM HEARTS series collection for Cloud. Les personnes qui achètent KINGDOM HEARTS III + contenu téléchargeable Re Mind séparément ou avec la collection tout-en-un recevront la Keyblade Réunion rouge à utiliser dans ce jeu.

La liste complète des jeux inclus dans chaque collection:

KINGDOM HEARTS HD 1.5 + 2.5 ReMIX

KINGDOM HEARTS FINAL MIX

KINGDOM HEARTS Re:Chain of Memories

KINGDOM HEARTS 358/2 Days (cinématiques remastérisées en HD)

KINGDOM HEARTS II FINAL MIX

KINGDOM HEARTS Birth by Sleep Final MIX

KINGDOM HEARTS Re:coded (cinématiques remastérisées en HD)

KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue

KINGDOM HEARTS Dream Drop Distance HD : Sora et Riku s’apprêtent à passer l’examen du Symbole de maîtrise pour se mesurer à Maître Xehanort.

KINGDOM HEARTS χ Back Cover (vidéo) : une cinématique en HD qui raconte l’histoire mystérieuse des Oracles, en lien avec les événements du début de la série.

KINGDOM HEARTS 0.2 Birth by Sleep – A fragmentary passage – : un épisode qui établit un lien avec KINGDOM HEARTS III.

Des démos jouables gratuites de trois des jeux cultes KINGDOM HEARTS sont disponibles, y compris celle de KINGDOM HEARTS HD 1.5 +2.5 ReMIX, KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue et KINGDOM HEARTS III + contenu téléchargeable Re Mind. Les joueuses et joueurs pourront ainsi tester leur connexion avant d’acheter les jeux.

L’actualité des événements liés au 20e anniversaire de KINGDOM HEARTS sera disponible sur la page Facebook de la franchise : @KingdomHearts.

Le premier jeu de la franchise KINGDOM HEARTS est sorti il y a vingt ans, en 2002, marquant la genèse d’une longue collaboration entre SQUARE ENIX et Disney. Plus de 35 millions d’exemplaires des jeux de la franchise ont été vendus depuis dans le monde entier. Les personnes possédant une Nintendo Switch qui attendaient avec impatience l’arrivée des anciens titres de la franchise sur la plateforme pourront très bientôt rejoindre Sora, Donald, Dingo et de nombreux autres personnages Disney et Pixar dans leurs aventures de la saga du chercheur des Ténèbres, englobant tous les titres du KINGDOM HEARTS original au jeu KINGDOM HEARTS III + contenu téléchargeable Re Mind salué par la critique.

Les jeux de la franchise KINGDOM HEARTS seront disponibles en streaming via le cloud sur Nintendo Switch dans certaines régions* le 10 février et sont classés PEGI 12.